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मीन राशि के जातक रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:42 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:42 AM IST
सार

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित फलदायी रह सकता है। इस दौरान परिस्थितियां कभी मन के मुताबिक बनेंगी तो कभी अचानक बिगड़ सकती हैं।

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Pisces Monthly Horoscope October 2026 meen masik rashifal October monthly rashifal
मीन राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल) - फोटो : AI

विस्तार
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मीन राशि जल तत्व की संवेदनशील, कल्पनाशील और भावुक राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक सहृदय, सहज और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, जिन्हें ज्ञान, धर्म, सौभाग्य और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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मीन राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित फलदायी रह सकता है। इस दौरान परिस्थितियां कभी मन के मुताबिक बनेंगी तो कभी अचानक बिगड़ सकती हैं। इसलिए महीने की शुरुआत से ही अपनी ऊर्जा, समय और कार्यों का उचित प्रबंधन करें। महीने की शुरुआत में कारोबार में पहले की तरह सफलता मिलती रहेगी, लेकिन दूसरे सप्ताह में बाजार में अपनी साख बनाए रखने और मनचाहा लाभ पाने के लिए प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ और कनिष्ठ सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा। किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने या नियमों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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परिवार और रिलेशनशिप
रिश्ते-नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए इस महीने विशेष प्रयास करने होंगे। महीने के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर पारिवारिक सुख-शांति प्रभावित हो सकती है। किसी भी पारिवारिक विवाद को धैर्य और विवेक के साथ सुलझाने का प्रयास करें। महीने के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी परेशानी चिंता का कारण बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी सावधानी के साथ आगे बढ़ें और अपनी बात रखते समय साथी की भावनाओं का ध्यान रखें।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने के दौरान परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, जिसका असर मानसिक तनाव के रूप में देखने को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी समय थोड़ा अस्थिर रहेगा। कुछ बड़े खर्च आने से आपका बजट बिगड़ सकता है, इसलिए धन का प्रबंधन सोच-समझकर करें। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना आपके लिए बेहतर रहेगा।


उपाय
प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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