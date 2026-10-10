साप्ताहिक लकी राशिफल: इस सप्ताह बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ

1 of 6 साप्ताहिक लकी राशिफल - फोटो : amar ujala







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Weekly Lucky Zodiac Sign 12 To 18 October 2026: अक्तूबर का दूसरा सप्ताह कुछ राशियों के जातकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कारोबार से जुड़े जातकों को नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने की उम्मीद है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 12 से 18 अक्तूबर 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति कई राशियों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस अवधि में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और चंद्रमा की चाल महत्वपूर्ण रहेगी। खासतौर पर कुछ विशेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है। इन राशियों के लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने, आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने और रिश्तों में मधुरता लाने के अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इन पांच राशियों का साप्ताहिक लकी राशिफल।

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2 of 6 आपकी बातचीत करने की कला और समझदारी कार्यक्षेत्र में लाभ दिला सकती है। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन साप्ताहिक लकी राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए 12 से 18 अक्तूबर का सप्ताह उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है। आपकी बातचीत करने की कला और समझदारी कार्यक्षेत्र में लाभ दिला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने या किसी महत्वपूर्ण काम में अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल सकता है। सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने से काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी यह सप्ताह सकारात्मक रह सकता है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में सफलता मिल सकती है। हालांकि, किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना उचित रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपसी बातचीत से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है।

3 of 6 नौकरी करने वाले लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में शामिल किया जा सकता है। - फोटो : daily rashifal

सिंह साप्ताहिक लकी राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में शामिल किया जा सकता है। आपके विचारों को कार्यक्षेत्र में महत्व मिल सकता है। हालांकि, बेहतर परिणाम पाने के लिए सहकर्मियों की सलाह को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। कारोबार से जुड़े लोगों को विस्तार की योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने से पहले बजट और संभावित लाभ का आकलन जरूर करें। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रह सकती है। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ने से रिश्ते मजबूत होंगे। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।

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4 of 6 नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और नए विचारों के साथ काम करने का लाभ मिल सकता है। - फोटो : अमर उजाला

तुला साप्ताहिक लकी राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए 12 से 18 अक्तूबर का सप्ताह नए संपर्क बनाने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और नए विचारों के साथ काम करने का लाभ मिल सकता है। साझेदारी में कारोबार करने वालों के लिए आपसी तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा। किसी नए व्यावसायिक संपर्क से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। धन के मामले में आप बचत और खर्च के बीच बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आपसी सम्मान बनाए रखने से संबंध मजबूत हो सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा।

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5 of 6 नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए विकल्पों की जानकारी मिल सकती है। - फोटो : अमर उजाला