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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Saptahik Love Rashifal 12 to 18 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi

साप्ताहिक लव राशिफल: मेष, सिंह और तुला राशि की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव, जानें कैसा रहेगा सप्ताह

Sun, 11 Oct 2026 10:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 10:36 PM IST
सार

12 से 18 अक्तूबर 2026 का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। किसी के प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ को रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल।

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Saptahik Love Rashifal 12 to 18 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Weekly Love Horoscope 12 to 18 October 2026: अक्तूबर का यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। 12 से 18 अक्तूबर 2026 के दौरान ग्रहों की चाल का असर प्रेम जीवन और आपसी संबंधों पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कहीं रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कहीं पुरानी बातों और अधूरी बातचीत के कारण मन में उलझन पैदा हो सकती है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी भावनाओं को समझने और साथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। वहीं, सिंगल लोगों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री या पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए 12 से 18 अक्तूबर तक का साप्ताहिक लव राशिफल और यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है।

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Saptahik Love Rashifal 12 to 18 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मेष लव राशिफल (Weekly Aries Love Horoscope): इस सप्ताह आप अपने पार्टनर से रिश्ते को लेकर स्पष्ट जवाब पाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भावनाएं अधिक प्रभावी हो सकती हैं, जिससे छोटी-छोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और उसकी चुप्पी का गलत अर्थ निकालने से बचें। कामकाज का तनाव भी रिश्ते पर हावी न होने दें। कोई पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है। शादीशुदा जातक जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वहीं, सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित का संदेश मिल सकता है। भावनाओं में बहकर कोई वादा करने के बजाय पहले अपनी इच्छाओं को समझें।

Saptahik Love Rashifal 12 to 18 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक वृष लव राशिफल (Weekly Taurus Love Horoscope): इस सप्ताह प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। पार्टनर की किसी बात या प्रतिक्रिया से मन में संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन बिना पूरी बात जाने किसी नतीजे पर न पहुंचें। अपनी परेशानी सीधे शब्दों में सामने रखें और पार्टनर को भी अपनी बात समझाने का पूरा अवसर दें। सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कपल्स के लिए यह एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने का अच्छा मौका रहेगा। सिंगल जातक अपनी भावनाओं और भविष्य के रिश्ते को लेकर उम्मीदों पर विचार कर सकते हैं।

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Saptahik Love Rashifal 12 to 18 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल (Weekly Gemini Love Horoscope): इस सप्ताह आपकी कही हुई बातें पार्टनर पर अपेक्षा से ज्यादा असर डाल सकती हैं। आप जिस बात को मजाक में कहेंगे, संभव है कि सामने वाला उसे गंभीरता से ले ले। ऐसे में बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। किसी पुरानी बहस के दोबारा शुरू होने पर अपनी बात साबित करने की जिद न करें। सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ रिश्तों में खुलकर बातचीत करने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातकों को कार्यस्थल या दोस्ती के दायरे में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। नए जुड़ाव को समझने के लिए पर्याप्त समय दें।

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साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक कर्क लव राशिफल (Weekly Cancer Love Horoscope): इस सप्ताह आप अपने रिश्ते को लेकर भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील रह सकते हैं। पार्टनर के व्यवहार में मामूली बदलाव भी आपको परेशान कर सकता है। सप्ताह के मध्य में गलतफहमियां बढ़ने की आशंका रहेगी, खासकर तब जब आप दोनों अपनी परेशानी खुलकर साझा नहीं करेंगे। इसलिए बातचीत जरूर करें, लेकिन सवालों को आरोप लगाने का तरीका न बनने दें। आगे चलकर रिश्तों में सहजता लौट सकती है। सिंगल जातकों के मन में किसी पुराने रिश्ते की याद फिर आ सकती है। दोबारा जुड़ने का फैसला जल्दबाजी में न लें और पहले परिस्थितियों को समझें।

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