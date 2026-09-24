आज का राशिफल: मकर राशि वाले विरोधियों से सावधान रहें, पढ़ें 25 सितंबर का राशिफल
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिले-जुले अनुभव लेकर आ सकता है। दिन में कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ बातचीत या मुलाकात से मन हल्का होगा।
विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिले-जुले अनुभव लेकर आ सकता है। दिन में कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन दोस्तों के साथ बातचीत या मुलाकात से मन हल्का होगा। पुराने मित्र से संपर्क होने पर कोई सुखद याद भी ताजा हो सकती है। हालांकि आपको अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो सामने कुछ और और पीछे कुछ और व्यवहार करते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं और निजी बातों को हर किसी के साथ साझा न करें।
आर्थिक मामलों में दिखावे के लिए खर्च करने से बचना जरूरी होगा। अनावश्यक खरीदारी आपके बजट को प्रभावित कर सकती है। निवेश से जुड़े लोगों को कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही लें। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई विषय परिवार की चर्चा में आ सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल बनेगा।
मुख्य बिंदु:
- करियर: विरोधियों से सावधान रहें।
- धन: अनावश्यक खर्च रोकें।
- निवेश: सोच-समझकर निर्णय लें।
- परिवार: संपत्ति को लेकर चर्चा होगी।
- खुशी: घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है।
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