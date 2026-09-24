बुध गोचर 2026: 26 सितंबर से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें बचाव के उपाय

ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन को विशेष महत्व दिया जाता है। बुध को बुद्धि, संवाद, तर्क, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। इसलिए जब बुध एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। कुछ जातकों के लिए यह समय प्रगति के अवसर लेकर आता है, जबकि कुछ को कामकाज और आर्थिक मामलों में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।





बुध 26 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस गोचर का प्रभाव तीन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऐसे में इन राशि वालों को धन, नौकरी और महत्वपूर्ण निर्णयों के मामले में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है।