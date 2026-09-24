आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले अनजान लोगों पर भरोसा न करें, पढ़ें 25 सितंबर का राशिफल
कुंभ राशि के जातकों को आज कारोबार से जुड़े मामलों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियों को संभाला जा सकेगा।
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों को आज कारोबार से जुड़े मामलों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियों को संभाला जा सकेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने में अतिरिक्त समय लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी। जीवनसाथी से मिली सलाह किसी महत्वपूर्ण मामले में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
परिवार के किसी रिश्तेदार की ओर से अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न होगा। दूसरी ओर परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ने पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। आर्थिक मामलों में किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास न करें। निवेश या धन से जुड़े प्रस्ताव मिलने पर पहले पूरी जानकारी हासिल करें और जरूरी दस्तावेजों की जांच करें।
मुख्य बिंदु:
- व्यापार: रुकावटों के बावजूद काम संभलेगा।
- धन: अनजान लोगों पर भरोसा न करें।
- प्रेम: दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।
- परिवार: रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी।
- सावधानी: परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
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