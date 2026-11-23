Rahu Gochar 2026 Effects: ज्योतिष शास्त्र में राहु के राशि परिवर्तन को महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। राहु की चाल में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। 25 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 34 मिनट पर राहु का मकर राशि में स्पष्ट गोचर होने की बात कही गई है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर से चार राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। इनके लिए आर्थिक उन्नति, करियर में नए अवसर और कारोबार में मुनाफे के रास्ते खुलने के संकेत हैं। इस दिन केतु भी राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेगा। आइए जानते हैं कि राहु के इस गोचर से किन राशियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं।