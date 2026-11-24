25 नवंबर का पंचांग: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 24 Nov 2026 05:30 PM IST
सार
24 November Ka Panchang: 24 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 25 November 2026: 25 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और शिव योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं। आइए जानते हैं 25 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:55
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 17:55
चन्द्रास्त- 07:35
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 10:49 − 12:07
राहुकाल: 12:07 − 13:25
यमगण्ड: 08:13 − 09:31
लाभ- सुबह 06:51 - 08:10 बजे
अमृत- सुबह 08:10 - 09:29 बजे
काल- सुबह 09:29 - 10:48 बजे
शुभ- सुबह 10:48 - 12:07 बजे
रोग- दोपहर 12:07 - 01:26 बजे
उद्वेग- दोपहर 01:26 - 02:46 बजे
चर- दोपहर 02:46 - 04:05 बजे
लाभ- शाम 04:05- 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
उद्वेग- शाम 05:24 - 07:05 बजे
शुभ- शाम 07:05 - 08:46 बजे
अमृत- रात 08:46 - 10:27 बजे
चर- रात 10:27 - 12:08 बजे, 26 नवंबर
रोग- रात12:08- 01:49 बजे, 26 नवम्बर
काल- रात 01:49- 03:30 बजे, 26 नवम्बर
लाभ- सुबह 03:30- 05:11 बजे, 26 नवम्बर
उद्वेग- सुबह 05:11- 06:52 बजे, 26 नवम्बर
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आज का पंचांग- 25 नवंबर 2026
|तिथि
|प्रतिपदा
|16:50 तक
|नक्षत्र
|रोहिणी
|20:34 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|16:50 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|27:02 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|बुधवार
|योग
|शिव
|11:53 तक
|सूर्योदय
|06:55
|सूर्यास्त
|17:20
|चंद्रमा
|वृषभ राशि में
|राहुकाल
|12:07 − 13:25
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|मार्गशीर्ष
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोइ नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:55
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 17:55
चन्द्रास्त- 07:35
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 10:49 − 12:07
राहुकाल: 12:07 − 13:25
यमगण्ड: 08:13 − 09:31
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लाभ- सुबह 06:51 - 08:10 बजे
अमृत- सुबह 08:10 - 09:29 बजे
काल- सुबह 09:29 - 10:48 बजे
शुभ- सुबह 10:48 - 12:07 बजे
रोग- दोपहर 12:07 - 01:26 बजे
उद्वेग- दोपहर 01:26 - 02:46 बजे
चर- दोपहर 02:46 - 04:05 बजे
लाभ- शाम 04:05- 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
उद्वेग- शाम 05:24 - 07:05 बजे
शुभ- शाम 07:05 - 08:46 बजे
अमृत- रात 08:46 - 10:27 बजे
चर- रात 10:27 - 12:08 बजे, 26 नवंबर
रोग- रात12:08- 01:49 बजे, 26 नवम्बर
काल- रात 01:49- 03:30 बजे, 26 नवम्बर
लाभ- सुबह 03:30- 05:11 बजे, 26 नवम्बर
उद्वेग- सुबह 05:11- 06:52 बजे, 26 नवम्बर