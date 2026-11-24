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25 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और शिव योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं। आइए जानते हैं 25 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।