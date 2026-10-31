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नवंबर मासिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है माह, धैर्य और सतर्कता बनाए रखें

Mon, 02 Nov 2026 12:21 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 02 Nov 2026 12:21 PM IST
सार

मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर की शुरुआत काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रह सकती है। इस दौरान नौकरी और कारोबार में परिस्थितियां बार-बार बदल सकती हैं।

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Capricorn Monthly Horoscope November 2026 makar masik rashifal November monthly rashifal
नवंबर मासिक राशिफल - फोटो : AI

विस्तार
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मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। इस राशि के जातक मेहनती, अनुशासित, धैर्यवान और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये धीरे-धीरे लेकिन लगातार प्रयास करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

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मकर राशि (नवंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर की शुरुआत काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रह सकती है। इस दौरान नौकरी और कारोबार में परिस्थितियां बार-बार बदल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियों में अचानक फेरबदल होने की संभावना है। ऐसे में अपने काम को पूरी एकाग्रता और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों की गतिविधियों को लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी छवि बिगाड़ने या काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं।
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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सफलता के लिए नियमित मेहनत और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। कारोबारियों को महीने के मध्य में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेनी चाहिए। बाजार में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी सामने आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं संभव हैं।
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परिवार और रिलेशनशिप
रिश्तों के लिहाज से यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ चल रहा पुराना विवाद जल्दी खत्म होने के बजाय कुछ समय तक खिंच सकता है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय पार्टनर से सीधे बातचीत करने पर समस्याओं का समाधान निकल सकता है। रिश्तों में सुधार के लिए धैर्य और आपसी समझ बनाए रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने की शुरुआत में कामकाज का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है। जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए भी समय निकालें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा।


उपाय
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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