आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
14 September Ka Panchang: 14 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं।
विस्तार
Panchang 14 September: 14 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आइए जानते हैं 14 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 14 सितंबर 2026
|तिथि
|तृतीया
|07:07 तक
|नक्षत्र
|चित्रा
|13:54 तक
|प्रथम करण
|गर
|07:07 तक
|द्वितीय करण
|वणिज
|19:20 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|सोमवार
|योग
|ब्रह्म
|12:45 तक
|सूर्योदय
|06:06
|सूर्यास्त
|18:26
|चंद्रमा
|तुला राशि में
|राहुकाल
|07:39-09:11
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:52-12:40
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:52-12:40
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 14 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:06
सूर्यास्त का समय- 18:26
चन्द्रोदय- 07:58
चन्द्रास्त- 19:38
आज का अशुभ मुहूर्त - 14 सितंबर 2026
गुलिक काल- 13:49-15:21
राहुकाल: 07:39-09:11
यमगण्ड: 10:44:08-12:16
14 सितंबर 2026, का चौघड़िया
अमृत - सुबह 6:05 से 7:38 बजे तक
काल - सुबह 7:38 से 9:11 बजे तक
शुभ - सुबह 9:11 से 10:44 बजे तक
रोग - सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजे तक
उद्वेग - दोपहर 12:17 से 1:49 बजे तक
चर - दोपहर 1:49 से 3:22 बजे तक
लाभ - दोपहर 3:22 से शाम 4:55 बजे तक
अमृत - शाम 4:55 से 6:28 बजे तक
रात का चौघड़िया
चर - शाम 6:28 से 7:55 बजे तक
लाभ - शाम 7:55 से रात 9:22 बजे तक
अमृत - रात 9:22 से 10:49 बजे तक
काल - रात 10:49 से 12:17 बजे तक
शुभ - रात 12:17 से 1:44 बजे तक
रोग - रात 1:44 से 3:11 बजे तक
उद्वेग - रात 3:11 से 4:39 बजे तक
चर - सुबह 4:39 से 6:06 बजे तक