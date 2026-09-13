आज का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 14 September: 14 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। आइए जानते हैं 14 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

आज का पंचांग- 14 सितंबर 2026

तिथि तृतीया 07:07 तक नक्षत्र चित्रा 13:54 तक प्रथम करण गर 07:07 तक द्वितीय करण वणिज 19:20 तक पक्ष शुक्ल वार सोमवार योग ब्रह्म 12:45 तक सूर्योदय 06:06 सूर्यास्त 18:26 चंद्रमा तुला राशि में राहुकाल 07:39-09:11 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास भाद्रपद शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:52-12:40

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त11:52-12:40चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 14 सितंबर 2026सूर्योदय का समय- 06:06सूर्यास्त का समय- 18:26चन्द्रोदय- 07:58चन्द्रास्त- 19:38आज का अशुभ मुहूर्त - 14 सितंबर 2026गुलिक काल- 13:49-15:21राहुकाल: 07:39-09:11यमगण्ड: 10:44:08-12:16अमृत - सुबह 6:05 से 7:38 बजे तककाल - सुबह 7:38 से 9:11 बजे तकशुभ - सुबह 9:11 से 10:44 बजे तकरोग - सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 बजे तकउद्वेग - दोपहर 12:17 से 1:49 बजे तकचर - दोपहर 1:49 से 3:22 बजे तकलाभ - दोपहर 3:22 से शाम 4:55 बजे तकअमृत - शाम 4:55 से 6:28 बजे तकचर - शाम 6:28 से 7:55 बजे तकलाभ - शाम 7:55 से रात 9:22 बजे तकअमृत - रात 9:22 से 10:49 बजे तककाल - रात 10:49 से 12:17 बजे तकशुभ - रात 12:17 से 1:44 बजे तकरोग - रात 1:44 से 3:11 बजे तकउद्वेग - रात 3:11 से 4:39 बजे तकचर - सुबह 4:39 से 6:06 बजे तक