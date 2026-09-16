आज का राशिफल: कुंभ राशि वाले जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें पढ़ें 17 सितंबर का राशिफल
आज जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। अगर उन्हें पहले से कोई परेशानी है तो लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें।
विस्तार
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
आज जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। अगर उन्हें पहले से कोई परेशानी है तो लापरवाही न करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ खुद को भी मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश करें। छोटी चिंता को बहुत बड़ा विषय बनाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन संतोषजनक रहेगा। साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। संतान से जुड़े मामलों में भी आपको राहत और संतुष्टि मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए परिस्थितियां अच्छी रहने की संभावना है और काम में लाभ मिल सकता है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किसी तरह की परेशानी, दबाव या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संयम से काम लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तांबे की वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है।
मुख्या बिंदु:
- जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
- प्रेम संबंधों में संतोष रहेगा।
- संतान से खुशी मिल सकती है।
- नौकरी में सावधानी बरतें।
- उपाय: तांबे की वस्तु का दान करें।
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