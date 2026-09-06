आज का राशिफल: मीन राशि वालों के जीवन में आएगी सकारात्मकता, मिलेंगे अच्छे संकेत

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मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं और इसे जल तत्व की राशि कहा गया है। इस राशि के लोग भावुक, दयालु और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मीन राशि के लोगों का मन रचनात्मक होता है और इन्हें कला, संगीत या कल्पना से जुड़ी चीजों में रुचि हो सकती है। ये रिश्तों में काफी सच्चे और समर्पित होते हैं। इनके लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है।