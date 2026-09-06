आज का राशिफल 7 सितंबर: इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का हाल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में नए मेहमान के आने से रौनक बढ़ेगी। साथ ही, आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन काफी प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा आज भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले का दिन है।

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वृषभ राशि

आज सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। नौकरी-बिजनेस से जुड़े मामलों में आपको सफलता हासिल हो सकती है।

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मिथुन राशि

आज कोई यात्रा करने की प्लानिंग करेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत हो सकती है। घमंड या अति-आत्मविश्वास के कारण कोई अच्छा काम अधूरा न छोड़ें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही से बचें।

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कर्क राशि

दिन कोई खुशखबरी लेकर आएगा। सफलता पाने के लिए मेहनत से पीछे हटना आपके हित में नहीं होगा। लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त भी होगा। किसी की बातों में आकर बेवजह विवाद खड़ा करने से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

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