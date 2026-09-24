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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 25 September 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पढ़ें 25 सितंबर का राशिफल

Fri, 25 Sep 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 05:06 AM IST
सार

कन्या राशि के जातकों के लिए आज मेहनत और लगन का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं।

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Aaj ka kanya rashifal 25 September 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop

कन्या राशि के जातकों के लिए आज मेहनत और लगन का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास आपको आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। नौकरीपेशा लोग पदोन्नति या अपनी प्रगति से जुड़े किसी विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई जिम्मेदारी, भूमिका या पद को लेकर चर्चा हो सकती है। 

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परिवार में प्रेम और आपसी सहयोग बना रहेगा। हालांकि दूर रहने वाले किसी प्रिय व्यक्ति की याद आपको भावुक कर सकती है। ऐसे में उनसे बातचीत करके मन हल्का कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें। यदि रक्तचाप या रक्त शर्करा से संबंधित समस्या पहले से है, तो नियमित जांच और चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। दिन को बेहतर बनाने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
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मुख्य बिंदु:

  • करियर: पदोन्नति की चर्चा हो सकती है।
  • धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
  • परिवार: प्रियजन की याद भावुक कर सकती है।
  • राजनीति: नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
  • स्वास्थ्य: रक्तचाप और रक्त शर्करा को लेकर सावधानी रखें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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