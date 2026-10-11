आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को धन के मामले में रहना होगा सतर्क, जानें दिन का हाल

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आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह है। जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम आगे बढ़ सकता है और इससे राहत मिलेगी। हालांकि कुछ काम आखिरी समय पर रुक सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सम्मान, पहचान या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति हो सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।