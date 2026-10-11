फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 12 October 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को धन के मामले में रहना होगा सतर्क, जानें दिन का हाल

Mon, 12 Oct 2026 04:42 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 04:42 AM IST
सार

परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सम्मान, पहचान या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति हो सकती है।

विज्ञापन
Aaj ka kanya rashifal 12 October 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कन्या राशि के लोग व्यवस्थित, समझदार और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये किसी भी काम को योजना बनाकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पसंद करते हैं। इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, तर्क और संवाद कौशल के कारक माने जाते हैं।
विज्ञापन


कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह है। जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम आगे बढ़ सकता है और इससे राहत मिलेगी। हालांकि कुछ काम आखिरी समय पर रुक सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सम्मान, पहचान या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति हो सकती है।
विज्ञापन

12-18 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: पांच राशियों के लिए शुभ रहेगा सप्ताह, जानें बाकी राशियों का हाल
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed