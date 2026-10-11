आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को धन के मामले में रहना होगा सतर्क, जानें दिन का हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 04:42 AM IST
सार
परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सम्मान, पहचान या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति हो सकती है।
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विस्तार
कन्या राशि के लोग व्यवस्थित, समझदार और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये किसी भी काम को योजना बनाकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पसंद करते हैं। इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, विश्लेषण क्षमता, तर्क और संवाद कौशल के कारक माने जाते हैं।
कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह है। जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम आगे बढ़ सकता है और इससे राहत मिलेगी। हालांकि कुछ काम आखिरी समय पर रुक सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सम्मान, पहचान या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति हो सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह है। जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम आगे बढ़ सकता है और इससे राहत मिलेगी। हालांकि कुछ काम आखिरी समय पर रुक सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी से घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को आज सम्मान, पहचान या किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति हो सकती है।
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