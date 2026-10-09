आज का राशिफल: कन्या राशि वालों के लिए वरिष्ठ सदस्यों की सलाह फायदेमंद रहेगी, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल।

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कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। आप जिन कामों को लेकर पहले से प्रयास कर रहे हैं, उनमें अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी योजना पर टिके रहें और बीच में हिम्मत न हारें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उनके अनुभव से आपको किसी उलझन का समाधान खोजने में मदद मिलेगी।विवाह योग्य जातकों के लिए भी दिन उत्साहजनक रह सकता है। विवाह से जुड़ी किसी पुरानी बाधा के दूर होने या बातचीत आगे बढ़ने से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। यात्रा के दौरान किसी उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात या महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। यह जानकारी भविष्य में आपके काम आ सकती है। माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा। हालांकि, किसी भी बड़े फैसले में केवल भाग्य के भरोसे न रहें, बल्कि अपनी समझ और परिस्थितियों का आकलन करके कदम उठाएं।करियर: मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।पारिवारिक जीवन: वरिष्ठ सदस्यों की सलाह फायदेमंद रहेगी।विवाह: रिश्ते से जुड़ी पुरानी रुकावट दूर हो सकती है।यात्रा: कोई महत्वपूर्ण जानकारी या उपयोगी संपर्क मिल सकता है।सावधानी: बड़े फैसले सोच-विचार और व्यावहारिक समझ से लें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।