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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 9 September 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वाले लेन-देन में सावधानी बरतें, पढ़ें 9 सितंबर का राशिफल

Wed, 09 Sep 2026 05:09 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 05:09 AM IST
सार

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहने वाला रहेगा। खासकर किसी को पैसा देने, लेने या किसी तरह का बड़ा लेन-देन करने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें।

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Aaj ka dhanu rashifal 9 September 2026 today sagittarius horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
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धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहने वाला रहेगा। खासकर किसी को पैसा देने, लेने या किसी तरह का बड़ा लेन-देन करने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी, लेकिन किसी व्यक्ति के दबाव, भावनात्मक बातों या बहकावे में आकर फैसला लेने से बचना आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में माता की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। संभव है कि उनकी कही कोई बात आपको कठोर लगे, लेकिन तुरंत जवाब देने या बहस करने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें। इससे अनावश्यक तनाव से बचा जा सकेगा।
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कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की वजह से परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए ऑफिस में अपने काम और व्यवहार को लेकर सावधान रहें और किसी विवाद में सीधे शामिल होने से बचें। विद्यार्थियों के लिए राहत का समय रहेगा। पढ़ाई से जुड़ा मानसिक दबाव कम होगा और एकाग्रता में सुधार देखने को मिल सकता है। धार्मिक गतिविधियों, पूजा-पाठ या आध्यात्मिक वातावरण से भी मन को सुकून मिलेगा।
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करियर: सहकर्मियों से सतर्क रहें।

धन: लेन-देन में सावधानी बरतें।

शिक्षा: पढ़ाई में एकाग्रता बेहतर होगी।

आज की सलाह: किसी के दबाव में आकर आर्थिक फैसला न लें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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