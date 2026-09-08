आज का राशिफल 9 सितंबर: इन 5 राशि के लोग आज करेंगे तरक्की, पूरे होंगे सभी अटके काम

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी की कही हुई बात को दिल पर लेने से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। आप काम को लेकर लापरवाही न करें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

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वृषभ राशि

दिन कोई संदेश लेकर आने वाला रहेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी यात्रा पर जाने से मन भी प्रसन्न रहेगा। संतान की सफलता आपको गर्व और खुशी का एहसास कराएगी। किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है।

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मिथुन राशि

आज दिन काम को अधिक मेहनत करने वाला साबित रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावनाएं हैं। आज सफलता और तरक्की के नए रास्ते आपके सामने खुल सकते हैं। आपकी मेहनत आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है।

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कर्क राशि

आज अपनी बात दूसरों के सामने में रखने में सफल होंगे। अपनी बात दूसरों के सामने शांत और स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश करें। बेवजह किसी विवाद में पड़ने से बचें। परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा। किसी जरूरी काम को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम सफल हो सकता है।

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