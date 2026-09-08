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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 9 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल 9 सितंबर: इन 5 राशि के लोग आज करेंगे तरक्की, पूरे होंगे सभी अटके काम

Wed, 09 Sep 2026 06:48 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 09 Sep 2026 06:48 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 9 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 9 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी की कही हुई बात को दिल पर लेने से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। आप काम को लेकर लापरवाही न करें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
Today Prediction Horoscope of 9 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
दिन कोई संदेश लेकर आने वाला रहेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी यात्रा पर जाने से मन भी प्रसन्न रहेगा। संतान की सफलता आपको गर्व और खुशी का एहसास कराएगी। किसी पुराने संपर्क से भी फायदा मिल सकता है।

Today Prediction Horoscope of 9 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज दिन काम को अधिक मेहनत करने वाला साबित रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावनाएं हैं। आज सफलता और तरक्की के नए रास्ते आपके सामने खुल सकते हैं। आपकी मेहनत आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है।

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Today Prediction Horoscope of 9 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज अपनी बात दूसरों के सामने में रखने में सफल होंगे। अपनी बात दूसरों के सामने शांत और स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश करें। बेवजह किसी विवाद में पड़ने से बचें। परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा। किसी जरूरी काम को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम सफल हो सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 9 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। निवेश के मौके आपको प्राप्त होंगे। हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचें। इसके अलावा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर काम आसानी से पूरे होंगे।

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