निवेश: क्या मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट मुनाफा बनाने के लिए एक संतुलित और मजबूत रणनीति है? इसके बारे में जानिए

जिस तरह एक ऑर्केस्ट्रा विभिन्न वाद्य यंत्रों को एक साथ लाकर सामंजस्य वाली रचना बनाता है, उसी तरह का काम मल्टी कैप निवेश भी काम करता है। यह लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों को एक साथ जोड़कर एक संतुलित और मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करता है। इसका प्रत्येक खंड स्थिरता, वृद्धि की संभावना और उभरते अवसरों में अलग-अलग योगदान देता है। यह निवेशकों को बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने का एक सरल तरीका प्रदान करता है।

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मल्टी कैप निवेश क्या है और यह कैसे काम करता है?

एम्फी के वर्गीकरण के अनुसार, लार्ज कैप में पूर्ण बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 कंपनियां शामिल हैं। मिड कैप शेयर 101 से 250वें स्थान पर आते हैं, जबकि स्मॉल कैप 251वें स्थान से आगे की कंपनियां हैं। लार्ज कैप बाजार में गिरावट के दौरान अधिक स्थिरता प्रदान करती हैं। मिड कैप आय में वृद्धि और दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर देती हैं। स्मॉल कैप उभरते और विशिष्ट कारोबारों तक पहुंच प्रदान करती हैं, हालांकि वे अधिक अस्थिर होती हैं।

एक मल्टी कैप फंड अपनी परिसंपत्तियों का कम से कम 25 फीसदी इन तीनों बाजार पूंजीकरण खंडों में निवेश करता है। यह निवेशकों को एक ही फंड के माध्यम से पूरे बाजार के दायरे में हिस्सा लेने लेने की सुविधा देता है। यह स्थापित कारोबारों की सुदृढ़ता और मिड व स्मॉल कैप कंपनियों की वृद्धि की संभावनाओं को एक साथ लाता है। विभिन्न कंपनी आकारों और उद्योगों में विविधीकरण किसी एक बाजार खंड पर निर्भरता कम करने में भी मदद करता है।

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इसके मुख्य लाभ क्या हैं?

मल्टी कैप निवेश का एक और मुख्य लाभ सक्रिय प्रबंधन है। फंड प्रबंधक कारोबारी चक्रों, बाजार की स्थितियों, उद्योग के रुझानों और कंपनी के मूल सिद्धांतों के आधार पर सूचित शेयर और क्षेत्र के चुनाव कर सकते हैं। वे प्रत्येक खंड में निर्धारित न्यूनतम आवंटन बनाए रखते हैं। यह पोर्टफोलियो को बदलते अवसरों और जोखिमों पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। इससे इसका मल्टी कैप स्वरूप भी बरकरार रहता है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाले निवेशकों के लिए धन सृजन का एक सरल मार्ग है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है?

निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड पर विचार कर सकते हैं। यह फंड अक्तूबर 1994 में शुरू किया गया था और यह अपनी श्रेणी में सबसे पुराने फंडों में से एक है। 31 अक्तूबर, 2026 तक, इस फंड ने तीन वर्षों में 12.62 फीसदी का सीएजीआर दिया है। पांच वर्षों में इसका सीएजीआर 11.48 फीसदी रहा है। शुरुआत से अब तक इसने 14.53 फीसदी का सीएजीआर दिया है। विभिन्न समय-सीमाओं में, इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे यह अपनी श्रेणी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला बना है।