अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल: दिवाली एडिशन में मिलेंगे धमाकेदार सौदे और तेज डिलीवरी, जानिए कैसी तैयारी

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का 'दिवाली एडिशन' 28 अक्तूबर से शुरू हो गया है। यह ग्राहकों के लिए शानदार सौदे, अतिरिक्त बचत और अब तक की सबसे तेज डिलीवरी लेकर आया है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घर के सामान तक, हर श्रेणी में बेहतरीन ऑफर उपलब्ध हैं। ग्राहक शीर्ष ब्रांडों पर आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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अमेजन पे और क्रेडिट के फायदे क्या हैं?

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और ईएमआई लेनदेन पर 10 फीसदी तत्काल छूट मिल रही है। प्राइम सदस्यों को लाखों उत्पादों पर 250 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा। मोबाइल और एक्सेसरीज पर 40 फीसदी तक की छूट है। साथ ही 12 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई भी उपलब्ध है।एपल, कैनन, सोनी जैसे ब्रांडों के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। फैशन और ब्यूटी उत्पादों पर भी 80 फीसदी तक की बचत कर सकते हैं। घर और रसोई के एक लाख से अधिक उत्पादों पर फ्लैट 50 फीसदी की छूट है। अमेजन पे के जरिये खरीदारी पर अतिरिक्त कैशबैक और क्रेडिट विकल्प भी मिल रहे हैं।

अमेजन पे लेटर से त्योहारी बिक्री के दौरान 10 फीसदी कैशबैक मिलता है। ग्राहक आसान ईएमआई या अगले महीने पूरा भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। योग्य ग्राहक अब 3.5 लाख रुपये तक का क्रेडिट साल भर ले सकते हैं। यह क्रेडिट 50,000 रुपये और उससे अधिक की खरीदारी के लिए है। इसका भुगतान 24 महीने तक की अवधि में किया जा सकता है। शॉपिंग लोन महंगी खरीदारी को आसान बनाता है।

डिलीवरी कितनी तेज है और छोटे कारोबारों को क्या लाभ?

अमेजन इंडिया इस त्योहारी सीजन में अपनी सबसे तेज डिलीवरी दे रहा है। 120 से अधिक शहरों में ग्राहक अमेजन नाउ के माध्यम से मिनटों में उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। एक मिलियन से अधिक उत्पाद उसी दिन डिलीवर होते हैं। चार मिलियन से अधिक अगले दिन पहुंचते हैं, और लाखों उत्पाद कुछ दिनों में हर पिनकोड तक पहुंचते हैं। यह फेस्टिवल छोटे कारोबारों के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है। पहले सप्ताह में विक्रेताओं की कुल बिक्री सामान्य कारोबार की तुलना में 3.5 गुना अधिक रही।

खरीदारी को आसान बनाने के लिए एआई उपकरण क्या हैं?

नए विक्रेताओं की बिक्री इकाइयों में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। 10 लाख रुपये से अधिक की बिक्री करने वाले छोटे और मध्यम कारोबारों की संख्या में 350 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई। अमेजन इंडिया खरीदारी को सरल बनाने के लिए एआई-पावर्ड उपकरण भी पेश कर रहा है। 'रूफस' ग्राहकों को व्यक्तिगत सिफारिशें देता है और 30 से 90 दिन का मूल्य इतिहास ट्रैक करता है। लेंस एआई से ग्राहक फोटो खींचकर तुरंत उत्पाद ढूंढ सकते हैं। ये उपकरण खरीदारी के अनुभव को सहज बनाते हैं।