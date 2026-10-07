ग्रेटर नोएडा में सजेगा डांडिया और गरबा का भव्य मंच, OVHCA ने किया पांचवें नवरात्रि समारोह का एलान

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट-C स्थित ओएसिस वेनेशिया हाइट्स कल्चरल एसोसिएशन (OVHCA) ने 'ओएसिस वेनेशिया हाइट्स नवरात्रि समारोह और डांडिया रास/गरबा प्रतियोगिता 2026' के 5वें संस्करण का आधिकारिक एलान कर दिया है। यह 10 दिवसीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक महोत्सव 11 अक्तूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्तूबर 2026 को विजयादशमी (दशहरा) के दिन रावण दहन के साथ संपन्न होगा। आयोजकों के अनुसार, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य निवासियों में भक्ति भाव का संचार करने के साथ-साथ सभी आयु वर्ग के लोगों की छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना और स्थानीय समुदाय को सांस्कृतिक रूप से एकजुट करना है।

10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का दैनिक शेड्यूल और कार्यक्रम क्या रहेगा?

आयोजन समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे नियमित पूजा-अर्चना के साथ दिन की शुरुआत होगी। इसके बाद शाम 7:00 बजे महाआरती आयोजित की जाएगी, जिसके उपरांत रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

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फूड स्टॉल्स: सभी आयु वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल लगाए जाएंगे।

सभी आयु वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। विज्ञापन विज्ञापन दैनिक गतिविधियां: महिलाओं और पुरुषों द्वारा पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे मधुर भजनों का गायन, माता की चौकी और जागरण जैसी धार्मिक प्रस्तुतियां आयोजित होंगी।

अष्टमी के दिन आयोजित होने वाली गरबा प्रतियोगिता के क्या नियम और श्रेणियां रखी गई हैं?

इसके साथ ही, महोत्सव में शामिल होने वाले परिवारों और बच्चों के मनोरंजन व खान-पान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है:

नवरात्रि के 8वें दिन यानी 18 अक्तूबर 2026 (अष्टमी) को मुख्य गरबा और डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।



प्रतियोगिता की श्रेणियां: प्रतियोगिता को दो प्रमुख आयु वर्गों में विभाजित किया गया है- 12 वर्ष तक के बच्चे और वयस्क।

मूल्यांकन का आधार: प्रतिभागियों का आंकलन उनके पारंपरिक परिधान, नृत्य शैली, संगीत की लय और डांस स्टेप्स के आधार पर जजों की टीम द्वारा किया जाएगा।

किन-किन विशेष सांस्कृतिक शीर्षकों और पुरस्कारों की घोषणा की गई है?

OVHCA ने इस बार विभिन्न श्रेणियों के तहत विशेष आकर्षक शीर्षकों और श्रेणियों में पुरस्कार तय किए हैं:



विशेष सांस्कृतिक खिताब (1-1 विजेता):

गांव की गोरी (GAON KI GORI): सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक परिधान वाली महिला

सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक परिधान वाली महिला बाबू रंगलो (BABU RANGLO): सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक परिधान वाला पुरुष

सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक परिधान वाला पुरुष रूपाड़ी धींगली (RUPADI DHINGLI): सर्वश्रेष्ठ परिधान वाली बेबी गर्ल

सर्वश्रेष्ठ परिधान वाली बेबी गर्ल रूपाड़ो धींगलो (RUPADO DHINGLO): सर्वश्रेष्ठ परिधान वाला बेबी

ओएसिस लिटिल गरबा क्वीन व किंग 2026: बाल श्रेणी के विजेता

अन्य कलात्मक व रचनात्मक स्पर्धाएं: ड्राइंग, रंगोली, फूलों की सजावट और क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के तहत कुल 20 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। साथ ही बच्चों के लिए कौशल एवं मनोरंजक खेलों का भी आयोजन होगा।

क्षेत्रीय समुदाय और मीडिया पार्टनर्स की इस आयोजन में क्या भूमिका है?

OVHCA सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आसपास की सोसायटियों के निवासियों को भी इसमें सक्रिय रूप से आमंत्रित किया। इस पांचवें नवरात्रि समारोह के आधिकारिक मीडिया पार्टनर अमर उजाला डॉट कॉम और जीवांजलि हैं।



ग्रेटर नोएडा के ओएसिस वेनेशिया हाइट्स में 11 से 20 अक्तूबर तक आयोजित होने वाला यह 5वां नवरात्रि समारोह क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूत करने वाला कदम है। भक्ति, कला, गरबा और सामुदायिक सहभागिता के इस संगम में युवा पीढ़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच मिलेगा।