OPPO F35 Series Review: अपने सेगमेंट का ग्रुप सेल्फी किंग
50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा, 100° फील्ड ऑफ व्यू और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास इमेजिंग फीचर्स के साथ OPPO F35 Series स्मार्टफोन से सेल्फी लेने और यादगार पलों को कैप्चर करने के अंदाज को नया आयाम देने की कोशिश करती है।
विस्तार
स्मार्टफोन कैमरे का इस्तेमाल करने का हमारा तरीका पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गया है। आज सेल्फी और ग्रुप फोटो से लेकर ट्रैवल वीडियो, शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट और सोशल मीडिया पोस्ट तक, फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन के सबसे अहम फीचर्स में शामिल हो गया है। हालांकि, ग्रुप सेल्फी लेते समय एक परेशानी अब भी बनी रहती है- एक ही फ्रेम में सभी लोगों को शामिल करना, वह भी बिना किसी को किनारे किए या तस्वीर की खूबसूरती से समझौता किए।
OPPO F35 Series के साथ कंपनी इसी रोजमर्रा की चुनौती का समाधान पेश करने की कोशिश कर रही है। OPPO F35 Pro 5G और OPPO F35 5G से मिलकर बनी यह सीरीज 50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा, 100° फील्ड ऑफ व्यू, नेचुरल स्किन टोन के लिए इमेजिंग टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव वीडियो फीचर्स के साथ आती है।
इसका मकसद साफ है- स्मार्टफोन कैमरा सिर्फ चेहरा कैप्चर करने तक सीमित न रहे, बल्कि उन लोगों, भावनाओं और आसपास के माहौल को भी तस्वीर में समेटे, जो किसी पल को खास बनाते हैं।
सेल्फी में ज्यादा जगह, फ्रेम में ज्यादा लोग
OPPO F35 Series की सबसे बड़ी खासियत इसका 50MP Ultra-Wide Natural Selfie Camera है, जो 100° फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन में 0.6x अल्ट्रा-वाइड व्यू मिलता है, जिससे एक ही फ्रेम में ज्यादा लोगों को शामिल करना आसान हो जाता है। परिवार के साथ समारोह हो, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान हो, शादी हो या त्योहारों की रौनक- यह फीचर ग्रुप सेल्फी को ज्यादा सुविधाजनक बनाता है।
इसका फायदा खास तौर पर उन जगहों पर मिलता है, जहां पीछे हटने की जगह कम हो या आसपास काफी भीड़ हो। ऐसे में हर बार कैमरे से दूरी बढ़ाने या किसी दूसरे व्यक्ति से फोटो खिंचवाने की जरूरत कम हो सकती है। ऑटोफोकस और AI Auto Wide-Angle Switch भी ग्रुप सेल्फी के अनुभव को आसान बनाने में मदद करते हैं।
हाई-रेजोल्यूशन कैमरा और वाइड फील्ड ऑफ व्यू का यह मेल स्मार्टफोन फोटोग्राफी के बदलते ट्रेंड को दर्शाता है, जहां फोकस सिर्फ व्यक्तिगत पोर्ट्रेट पर नहीं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ साझा किए जाने वाले पलों पर भी है।
सिर्फ ज्यादा लोग नहीं, सेल्फी में नेचुरल लुक भी जरूरी
एक अच्छी सेल्फी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उसमें सभी लोग आ जाएं। तस्वीर में रंगों की सटीकता, त्वचा का प्राकृतिक रंग और अलग-अलग रोशनी में चेहरे की डिटेल भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
OPPO F35 Pro 5G में Natural Tone 2.0 दिया गया है, जबकि OPPO F35 5G में True-Tone optimisation मिलता है। इन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य तस्वीरों में त्वचा के रंग को ज्यादा प्राकृतिक रूप में दिखाना है, ताकि फोटो जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड न लगे।
यह उन यूजर्स के लिए खास मायने रखता है, जो सेल्फी का इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोफाइल फोटो और रोजमर्रा के पलों को साझा करने के लिए करते हैं। ऐसी तस्वीरों में नेचुरल लुक, अच्छी डिटेल जितना ही अहम हो सकता है।
OPPO F35 Pro 5G में बेहतर Portrait Mode भी दिया गया है, जो सब्जेक्ट की पहचान, किनारों की सटीकता, डेप्थ ट्रांजिशन और लाइट रेंडरिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
फोन के रियर कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य कैमरा मिलता है, जिसमें 1/2-इंच सेंसर, f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) दिया गया है। इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मौजूद है। OIS कैमरा मूवमेंट के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, जबकि अतिरिक्त अल्ट्रा-वाइड कैमरा लैंडस्केप, आर्किटेक्चर और बड़े समूहों की तस्वीरें लेने में अधिक विकल्प देता है।
वहीं, OPPO F35 5G में 1/2-इंच सेंसर, f/1.9 अपर्चर और ऑटोफोकस वाला 50MP मुख्य रियर कैमरा दिया गया है। इस तरह दोनों स्मार्टफोन कैमरा अनुभव पर फोकस करते हैं, जबकि Pro मॉडल फोटोग्राफी के शौकीनों को अतिरिक्त सुविधाएं देता है।
सेल्फी से आगे: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी खास
आज स्मार्टफोन कैमरे का इस्तेमाल सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं होता। कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे कारोबार चलाने वाले लोग और सोशल मीडिया पर सक्रिय यूजर्स अपने काम, अनुभव और रोजमर्रा की जिंदगी को वीडियो के जरिए भी साझा करते हैं। ऐसे में वीडियो रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता और क्रिएटिव फीचर्स का महत्व बढ़ जाता है।
OPPO F35 Pro 5G के फ्रंट और रियर, दोनों कैमरों से 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। Ultra-Steady मोड वीडियो को ज्यादा स्थिर बनाने में मदद करता है। वहीं, Dual-View Video फीचर फ्रंट और रियर कैमरे से एक साथ रिकॉर्डिंग करने की सुविधा देता है, जिससे किसी दृश्य के साथ यूजर का रिएक्शन भी उसी वीडियो में कैप्चर किया जा सकता है।
ये फीचर्स ट्रैवल व्लॉग, इवेंट कवरेज, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन और पर्दे के पीछे के पलों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा AI Popout और AI Remix Collage जैसे टूल तस्वीरों को नए अंदाज में पेश करने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए क्रिएटिव विकल्प देते हैं।
OPPO F35 5G में फ्रंट और रियर कैमरे से 30fps पर 2.5K तक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है, जो रोजमर्रा के वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए उपयोगी है।
परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का साथ
कैमरा-केंद्रित स्मार्टफोन में अच्छी इमेजिंग के साथ स्मूद परफॉर्मेंस भी जरूरी है। ऐप्स के बीच स्विच करना, वीडियो एडिट करना, कंटेंट अपलोड करना और रोजमर्रा के काम बिना परेशानी पूरे करना यूजर अनुभव का अहम हिस्सा है।
OPPO F35 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है। इसमें 5000mm² SuperCool VC कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, जिसे ज्यादा इस्तेमाल के दौरान हीट को बेहतर तरीके से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं, OPPO F35 5G में 6nm प्रोसेस पर आधारित MediaTek Dimensity 6360 MAX प्रोसेसर मिलता है।
डिस्प्ले की बात करें तो OPPO F35 Pro 5G में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स तक फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस और 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। दूसरी ओर, OPPO F35 5G में 6.57-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स तक फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस दी गई है।
दोनों स्मार्टफोन ColorOS 16 पर चलते हैं। इसमें AI Recording जैसे फीचर्स जरूरी जानकारी को रिकॉर्ड और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जबकि AI Ultra-Clear Documents डॉक्यूमेंट की स्पष्टता बेहतर करने और तस्वीरों से टेक्स्ट निकालने की सुविधा देता है। All-New Trinity Engine और Extended Use Care 2.0 लंबे समय तक सिस्टम की स्मूदनेस और रिस्पॉन्सिवनेस बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपनी छह साल तक स्मूदनेस प्रोटेक्शन का भी दावा करती है।
बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और मजबूती
जो यूजर्स दिनभर फोटो खींचते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और लगातार स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बैटरी बैकअप बेहद महत्वपूर्ण है।
OPPO F35 Pro 5G और OPPO F35 5G, दोनों में 8,000mAh की बड़ी बैटरी और 80W SUPERVOOC™ फास्ट चार्जिंग मिलती है। कंपनी के मुताबिक, बैटरी को 1,800 तक चार्जिंग साइकल के बाद भी अपनी मूल क्षमता का 80% से अधिक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह छह साल की बैटरी ड्यूरेबिलिटी के कंपनी के दावे का हिस्सा है।
बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का संयोजन लंबे कामकाजी दिनों, यात्रा और सामाजिक आयोजनों के दौरान फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है।
मजबूती के मामले में भी सीरीज में कई फीचर्स दिए गए हैं। दोनों फोन IP66, IP68, IP69 और IP69K वॉटर एवं डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा Rainstorm Touch गीली परिस्थितियों में टच रिस्पॉन्स बनाए रखने में मदद करता है, जबकि मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस आकस्मिक गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
सेल्फी पसंद करने वालों के लिए एक दमदार विकल्प
OPPO F35 Series स्मार्टफोन फोटोग्राफी में फ्रंट कैमरे को खास महत्व देती है। 100° फील्ड ऑफ व्यू वाला 50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा ग्रुप फोटो की एक आम परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है। वहीं, F35 Pro 5G में Natural Tone 2.0 और F35 5G में True-Tone optimisation तस्वीरों में प्राकृतिक स्किन टोन पर फोकस करते हैं।
OPPO F35 Pro 5G उन यूजर्स के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प हो सकता है, जिन्हें एडवांस कैमरा फीचर्स चाहिए। इसमें फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, OIS, अतिरिक्त रियर अल्ट्रा-वाइड कैमरा और बेहतर पोर्ट्रेट फीचर्स मिलते हैं। OPPO F35 5G भी इसी अल्ट्रा-वाइड सेल्फी अनुभव को बरकरार रखते हुए सीरीज में एक अधिक किफायती विकल्प पेश करता है।
दोनों फोन में 8,000mAh की बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग और ड्यूरेबिलिटी फीचर्स इन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाते हैं। हालांकि, कैमरे की वास्तविक परफॉर्मेंस का आकलन अलग-अलग रोशनी और शूटिंग परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, लेकिन सेल्फी और ग्रुप फोटोग्राफी को प्राथमिकता देने वाले यूजर्स के लिए OPPO F35 Series एक आकर्षक विकल्प बनकर सामने आती है।
कीमत और उपलब्धता
OPPO F35 Series भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। ग्राहक इसे ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स, OPPO India E-Store, Flipkart और Amazon.in से खरीद सकते हैं।
OPPO F35 Pro 5G के 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत ₹45,999, 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत ₹49,999 और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹54,999 है।
वहीं, OPPO F35 5G का 6GB + 128GB वेरिएंट ₹38,999 और 8GB + 128GB वेरिएंट ₹42,999 में उपलब्ध है।
50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा, कंटेंट क्रिएशन के लिए खास वीडियो फीचर्स और बड़ी बैटरी के साथ OPPO F35 Series उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश की गई है, जो अपने स्मार्टफोन से हर पल को बेहतर तरीके से कैप्चर करना, क्रिएट करना और साझा करना चाहते हैं।