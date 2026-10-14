OPPO F35 Series Review: अपने सेगमेंट का ग्रुप सेल्फी किंग

सेल्फी से आगे: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी खास

आज स्मार्टफोन कैमरे का इस्तेमाल सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं होता। कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे कारोबार चलाने वाले लोग और सोशल मीडिया पर सक्रिय यूजर्स अपने काम, अनुभव और रोजमर्रा की जिंदगी को वीडियो के जरिए भी साझा करते हैं। ऐसे में वीडियो रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता और क्रिएटिव फीचर्स का महत्व बढ़ जाता है।

OPPO F35 Pro 5G के फ्रंट और रियर, दोनों कैमरों से 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। Ultra-Steady मोड वीडियो को ज्यादा स्थिर बनाने में मदद करता है। वहीं, Dual-View Video फीचर फ्रंट और रियर कैमरे से एक साथ रिकॉर्डिंग करने की सुविधा देता है, जिससे किसी दृश्य के साथ यूजर का रिएक्शन भी उसी वीडियो में कैप्चर किया जा सकता है।

ये फीचर्स ट्रैवल व्लॉग, इवेंट कवरेज, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन और पर्दे के पीछे के पलों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा AI Popout और AI Remix Collage जैसे टूल तस्वीरों को नए अंदाज में पेश करने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए क्रिएटिव विकल्प देते हैं।

OPPO F35 5G में फ्रंट और रियर कैमरे से 30fps पर 2.5K तक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है, जो रोजमर्रा के वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए उपयोगी है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का साथ

कैमरा-केंद्रित स्मार्टफोन में अच्छी इमेजिंग के साथ स्मूद परफॉर्मेंस भी जरूरी है। ऐप्स के बीच स्विच करना, वीडियो एडिट करना, कंटेंट अपलोड करना और रोजमर्रा के काम बिना परेशानी पूरे करना यूजर अनुभव का अहम हिस्सा है।

OPPO F35 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है। इसमें 5000mm² SuperCool VC कूलिंग सिस्टम भी मिलता है, जिसे ज्यादा इस्तेमाल के दौरान हीट को बेहतर तरीके से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं, OPPO F35 5G में 6nm प्रोसेस पर आधारित MediaTek Dimensity 6360 MAX प्रोसेसर मिलता है।

डिस्प्ले की बात करें तो OPPO F35 Pro 5G में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स तक फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस और 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। दूसरी ओर, OPPO F35 5G में 6.57-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1400 निट्स तक फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस दी गई है।

दोनों स्मार्टफोन ColorOS 16 पर चलते हैं। इसमें AI Recording जैसे फीचर्स जरूरी जानकारी को रिकॉर्ड और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जबकि AI Ultra-Clear Documents डॉक्यूमेंट की स्पष्टता बेहतर करने और तस्वीरों से टेक्स्ट निकालने की सुविधा देता है। All-New Trinity Engine और Extended Use Care 2.0 लंबे समय तक सिस्टम की स्मूदनेस और रिस्पॉन्सिवनेस बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपनी छह साल तक स्मूदनेस प्रोटेक्शन का भी दावा करती है।