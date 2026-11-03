OPPO K14 Plus ओवरव्यू: ₹35,000 से कम में दमदार परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और टिकाऊपन का भरोसा

1 of 5 OPPO K14 Plus 5g - फोटो : OPPO







Link Copied



सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले फोन की बैटरी चेक करना, दिनभर मीटिंग्स के बीच जरूरी ईमेल और मैसेज का जवाब देना, सफर के दौरान नेविगेशन इस्तेमाल करना और शाम को घर लौटते समय पसंदीदा वीडियो देखना—आज स्मार्टफोन हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में परेशानी तब होती है, जब फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने लगे, ऐप्स खुलने में समय लें या एक साथ कई काम करते समय फोन की रफ्तार धीमी पड़ जाए। यही वजह है कि अब स्मार्टफोन खरीदते समय केवल नए फीचर्स ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन और भरोसेमंद बैटरी भी मायने रखते हैं।

Trending Videos

2 of 5 दमदार परफॉर्मेंस के साथ 1.5K AMOLED डिस्प्ले - फोटो : OPPO

इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए OPPO ने अपनी K सीरीज में OPPO K14 Plus पेश किया है। इस सीरीज में OPPO K14 और K14x जैसे स्मार्टफोन भी शामिल हैं। कंपनी ने K14 Plus को 'Powered to Perform, Built to Last' की सोच के साथ तैयार किया है। यानी ऐसा फोन जो आज की जरूरतों के मुताबिक दमदार परफॉर्मेंस दे और लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान भी अपनी उपयोगिता बनाए रखे।



इस स्मार्टफोन को रोजमर्रा के कामों, मनोरंजन, फोटोग्राफी और यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के अनुभव के आधार पर इसके प्रमुख फीचर्स को समझते हैं।



दमदार परफॉर्मेंस के साथ 1.5K AMOLED डिस्प्ले

OPPO K14 Plus में MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर दिया गया है। यह 4nm तकनीक पर आधारित ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसमें 2.5GHz तक की क्लॉक स्पीड वाले चार Cortex-A78 कोर और 2.0GHz तक की क्लॉक स्पीड वाले चार Cortex-A55 कोर मिलते हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें Arm Mali-G615 GPU दिया गया है।



फोन में LPDDR4X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है। यह तीन कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है—6GB RAM और 128GB स्टोरेज, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज तथा 8GB RAM और 256GB स्टोरेज। इसके अलावा, इसमें 16GB तक RAM एक्सपेंशन की सुविधा भी मिलती है। कंपनी के मुताबिक, फोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर 10 लाख से अधिक का स्कोर हासिल किया है।



हालांकि, किसी स्मार्टफोन की क्षमता केवल बेंचमार्क स्कोर से तय नहीं होती। लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान उसका प्रदर्शन कितना स्थिर रहता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। OPPO K14 Plus में 5,000mm² का SuperCool वेपर चैंबर और 19,989mm² का ग्रेफाइट हीट-डिसिपेशन सिस्टम दिया गया है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने, वीडियो रिकॉर्डिंग करने और अधिक संसाधनों की जरूरत वाले कामों के दौरान गर्मी को नियंत्रित रखने में मदद करना है।



इसकी खूबियों में डिस्प्ले भी अहम भूमिका निभाता है। फोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1272 × 2772 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 450 PPI है। 10-बिट कलर सपोर्ट की मदद से यह 1.07 अरब रंग प्रदर्शित कर सकता है।



डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट जरूरत के अनुसार 60Hz, 90Hz, 120Hz और 144Hz के बीच बदल सकती है। वहीं, टच सैंपलिंग रेट 240Hz तक है। इससे स्क्रॉलिंग और स्क्रीन पर टच के प्रति प्रतिक्रिया अधिक सहज महसूस हो सकती है।

3 of 5 50MP कैमरा, OIS और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग - फोटो : OPPO

हर तेज रोशनी में इस्तेमाल के लिए स्क्रीन की ग्लोबल पीक ब्राइटनेस 1,800 निट्स तक है, जबकि हाइलाइट्स वाले हिस्सों में लोकल पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक पहुंच सकती है। कम रोशनी में आंखों को अधिक आरामदायक अनुभव देने के लिए इसमें 2,160Hz हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग भी दी गई है।



रोजमर्रा के इस्तेमाल में अनुभव: दिन की शुरुआत अक्सर मैसेज देखने, कैलेंडर चेक करने, कैब बुक करने और UPI से भुगतान करने जैसे कामों से होती है। ऐसे में ऐप्स के बीच तेजी से स्विच करना और बिना रुकावट स्क्रॉल करना उपयोगी साबित होता है। K14 Plus का प्रोसेसर और हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले इन कामों को सहज बनाने में मदद करते हैं। वहीं, तेज धूप में मैप्स देखना या मैसेज पढ़ना भी इसकी ब्राइट स्क्रीन के कारण आसान हो सकता है।



50MP कैमरा, OIS और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग

फोटोग्राफी के लिए OPPO K14 Plus में 50MP का मुख्य रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 1/2 इंच का सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) मिलता है। डिफॉल्ट सेटिंग में कैमरा पिक्सल बिनिंग के जरिए 12.5MP की तस्वीरें तैयार करता है, जिससे तस्वीरों में स्पष्टता बनाए रखने में मदद मिलती है।



फोन में Turbo RAW मल्टी-फ्रेम प्रोसेसिंग भी दी गई है, जो तस्वीरों में रोशनी और अंधेरे के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करती है। कम रोशनी में फोटोग्राफी के लिए AI Night Mode और Raw Super Night एल्गोरिदम दिया गया है। इसके अलावा, कैमरे को अलग-अलग स्किन टोन के अनुरूप तस्वीरें तैयार करने के लिए भी ट्यून किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह सफेद, काली, पीली और भूरी त्वचा के रंगों को पहचानकर उनके अनुसार सुधार करने में मदद करता है, जिससे ग्रुप फोटो में लोगों की त्वचा का रंग अधिक स्वाभाविक दिख सकता है।



वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। स्लो-मोशन वीडियो के लिए 120fps पर 1080p और 240fps पर 720p रिकॉर्डिंग का विकल्प मिलता है। Dual-View Video फीचर से फ्रंट और रियर कैमरे को एक साथ इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोनों कैमरों पर Motion Photos का सपोर्ट भी मिलता है।



सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16MP का Sony IMX480 फ्रंट कैमरा दिया गया है। कम रोशनी में सेल्फी लेने के लिए डिस्प्ले सॉफ्ट फिल लाइट की तरह काम कर सकता है। वहीं, AI Portrait Glow चेहरे पर रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करता है। सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव कंटेंट तैयार करने के लिहाज से AI Popout 2.0 भी दिया गया है।



फोन में एक अंडरवॉटर कैमरा मोड भी है। कंपनी के अनुसार, निर्धारित परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 1.5 मीटर तक गहरे स्थिर मीठे पानी में अधिकतम 30 मिनट तक किया जा सकता है। फोन से पानी बाहर निकालने में मदद के लिए इसमें ऑटो-ड्रेनेज प्रक्रिया भी दी गई है, जो बाहर निकलने पर स्पीकर में मौजूद पानी को हटाने में मदद करती है।



रोजमर्रा के इस्तेमाल में अनुभव: परिवार के साथ डिनर, दोस्तों की बर्थडे पार्टी या वीकेंड पर घूमने के दौरान अच्छी तस्वीरें लेना ज्यादातर लोगों की सामान्य जरूरत है। कम रोशनी में कैमरे का प्रदर्शन, ग्रुप फोटो में स्वाभाविक स्किन टोन और वीडियो में स्थिरता ऐसे मौकों पर काम आते हैं। Dual-View Video की मदद से किसी समारोह में केक काटने के साथ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी एक ही वीडियो में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। वहीं, फ्रंट कैमरे के साथ मिलने वाली फिल लाइट देर शाम वीडियो कॉल के दौरान उपयोगी साबित हो सकती है।



8,000mAh की बैटरी और लंबे समय तक क्षमता बनाए रखने का दावा

OPPO K14 Plus की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी शामिल है। कंपनी का दावा है कि बैटरी 1,800 पूर्ण चार्ज साइकल के बाद भी अपनी शुरुआती क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक बनाए रख सकती है। अगर प्रतिदिन एक बार फोन को पूरी तरह चार्ज किया जाए, तो 1,800 चार्ज साइकल लगभग पांच साल के बराबर होते हैं। हालांकि, वास्तविक बैटरी लाइफ इस्तेमाल और चार्जिंग की आदतों पर भी निर्भर करेगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 छह साल तक स्मूद परफॉर्मेंस का दावा। - फोटो : OPPO

कंपनी के लैब टेस्ट के अनुसार, फोन पर 20.97 घंटे तक YouTube वीडियो देखा जा सकता है। WhatsApp वॉयस कॉलिंग का समय 30.33 घंटे, Instagram Reels देखने का समय 15.03 घंटे और Google Maps नेविगेशन का समय 14.39 घंटे तक बताया गया है। सामान्य मिश्रित इस्तेमाल में कंपनी लगभग 2.95 दिन तक की बैटरी लाइफ का दावा करती है। ये आंकड़े नियंत्रित परीक्षणों पर आधारित हैं और वास्तविक इस्तेमाल में अलग हो सकते हैं।



फोन में 45W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इससे बैटरी पांच मिनट में 1 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है, जबकि पूरी चार्जिंग में 100 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगता है।



इसके अलावा, Bypass Charging फीचर लंबे समय तक गेमिंग या दूसरे भारी कामों के दौरान बैटरी के बजाय सिस्टम को सीधे बिजली उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त गर्मी और बैटरी पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। फोन में 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर ईयरबड्स, दूसरे फोन या छोटे एक्सेसरीज को चार्ज किया जा सकता है।



रोजमर्रा के इस्तेमाल में अनुभव: बड़ी बैटरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बार-बार चार्जर ढूंढने की जरूरत कम हो सकती है। ऑफिस में कॉल, मैसेज, मैप्स और म्यूजिक का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह सुविधा खास मायने रखती है। वीकेंड ट्रिप के दौरान भी फोन की बैटरी को लेकर चिंता कम हो सकती है। अगर सुबह फोन चार्ज करना भूल गए हों, तो फास्ट चार्जिंग थोड़े समय में बैटरी को कुछ हद तक चार्ज करने में मदद करती है। वहीं, रिवर्स चार्जिंग जरूरत पड़ने पर दूसरे छोटे डिवाइस को पावर देने का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराती है।



छह साल तक स्मूद परफॉर्मेंस का दावा और मजबूत ड्यूरेबिलिटी

स्मार्टफोन की उम्र केवल बैटरी से तय नहीं होती। कई बार बैटरी ठीक रहने के बावजूद फोन धीमा पड़ने लगता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए OPPO ने K14 Plus के लिए 6-Year Smoothness Protection का दावा किया है।



कंपनी के अनुसार, फोन को लैब में एजिंग सिमुलेशन टेस्ट से गुजारा गया है। इसमें लंबे समय तक इस्तेमाल जैसी परिस्थितियां तैयार करके ऐप खुलने की गति, फोन के बूट होने का समय, मल्टीमीडिया रिस्पॉन्स और ऐप इंस्टॉल होने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है।



यह छह साल की रेटिंग 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट पर लागू होती है, जबकि 128GB वेरिएंट के लिए पांच साल की रेटिंग बताई गई है। यह कंपनी के परीक्षणों पर आधारित दावा है, न कि हर तरह के इस्तेमाल में एक समान प्रदर्शन की गारंटी।



फोन में बेहतर स्मूदनेस के लिए कई सॉफ्टवेयर फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। Luminous Rendering Engine स्क्रीन पर एनिमेशन को सहज बनाए रखने में मदद करता है। Trinity Engine का Parallel Loading फीचर ऐप्स को बैकग्राउंड में तैयार करने में मदद करता है, जबकि Adaptive Scheduling Architecture सिस्टम मेमोरी को मैनेज करके रिस्पॉन्स बेहतर बनाए रखने के लिए काम करता है।



कंपनी ने अपग्रेड साइकल के दौरान लगभग हर छह महीने में Smoothness Boost अपडेट देने की भी योजना बताई है। Extended Use Care 2.0 के जरिए यूजर सिस्टम चेक और क्लीन-अप जैसी प्रक्रियाएं चला सकते हैं।



ड्यूरेबिलिटी के मामले में फोन को IP69K, IP69, IP68 और IP66 रेटिंग मिली हैं। कंपनी के मुताबिक, SGS ने ISO 20653:2023 मानक के अनुसार इसका परीक्षण किया है। IP68 रेटिंग निर्धारित परिस्थितियों में 1.5 मीटर तक पानी में 30 मिनट डूबे रहने से सुरक्षा को दर्शाती है, जबकि IP66 शक्तिशाली पानी की धार से सुरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा, Splash Touch फीचर स्क्रीन पर नमी होने पर भी टच रिस्पॉन्स बनाए रखने में मदद करता है।



रोजमर्रा के इस्तेमाल में अनुभव: फोन खरीदने के कुछ समय बाद उसका धीमा पड़ना कई यूजर्स के लिए परेशानी का कारण बनता है। ऐसे में लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए किए गए परीक्षण उपयोगी हो सकते हैं। दूसरी ओर, बारिश में मैसेज चेक करना या हाथों पर पानी होने के बावजूद स्क्रीन का इस्तेमाल करना भी सुविधाजनक है। हालांकि, पानी से सुरक्षा के लिए तय की गई परीक्षण परिस्थितियों और सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। फोन को जानबूझकर पानी में डालना या उसकी रेटिंग से अधिक जोखिम लेना उचित नहीं होगा।



प्रीमियम डिजाइन और पतले बेजल्स

OPPO K14 Plus में डिजाइन और मजबूती पर भी ध्यान दिया गया है। फोन के फ्रेम और मेनबोर्ड कवर में AM04 एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह संरचनात्मक मजबूती देने और गर्मी फैलाने में मदद करता है। इस सामग्री से बने हिस्सों को 1,000 बेंड टेस्ट से भी गुजारा गया है।



फोन के डिस्प्ले के चारों ओर पतले बेजल्स दिए गए हैं। ऊपर की ओर इनकी मोटाई 1.66mm, किनारों पर 1.65mm और नीचे की ओर 1.90mm है। इससे फोन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.6 प्रतिशत हो जाता है।



8,000mAh की बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन की मोटाई 8.44mm और वजन 207 ग्राम है। इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन Solar Orange और Star White रंगों में उपलब्ध है।

रोजमर्रा के इस्तेमाल में अनुभव: पतले बेजल्स की वजह से डिस्प्ले अधिक बड़ा महसूस होता है, जबकि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फोन को जल्दी अनलॉक करने में मदद करता है। Solar Orange रंग उन यूजर्स को पसंद आ सकता है, जो अपने फोन में पारंपरिक रंगों से अलग विकल्प चाहते हैं।



रोजमर्रा के काम आसान बनाने वाले AI फीचर्स

OPPO K14 Plus में ColorOS के साथ कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो सामान्य कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।



AI Recording Sticker की मदद से रिकॉर्डिंग के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित किया जा सकता है। इसके बाद यह उन बिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए सारांश तैयार करने में मदद करता है। मीटिंग्स, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यह उपयोगी साबित हो सकता है।



AI Doc Scanner कागज पर मौजूद दस्तावेजों को स्कैन करके स्पष्ट PDF में बदलने की सुविधा देता है। इससे जरूरी फॉर्म और दस्तावेज डिजिटल रूप में भेजना आसान हो जाता है।



सुरक्षा से जुड़े फीचर्स में AI Call Guard शामिल है, जो अनजान नंबरों से आने वाली सामान्य कॉल और WhatsApp कॉल के दौरान सिंथेटिक आवाजों की पहचान करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, किसी भी AI आधारित सुरक्षा फीचर को हर तरह के फ्रॉड की पहचान करने की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।



इसके अलावा, Shake to Quick Launch फीचर फोन को हिलाकर Google Pay या PhonePe जैसे ऐप खोलने की सुविधा देता है। O+ Connect की मदद से iPhone इस्तेमाल करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ फोटो शेयर करना भी आसान बनाया गया है।



रोजमर्रा के इस्तेमाल में अनुभव: ऑफिस मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित करना और बाद में उनका सारांश तैयार करना फॉलो-अप ईमेल लिखने में समय बचा सकता है। इसी तरह, AI Doc Scanner की मदद से किसी हस्ताक्षरित फॉर्म को स्कैन करके भेजा जा सकता है। ऐसे फीचर्स फोन के सामान्य इस्तेमाल को अधिक सुविधाजनक बनाने में योगदान देते हैं।



निष्कर्ष: लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए कितना सही विकल्प है OPPO K14 Plus?

OPPO K14 Plus की खासियत केवल इसका प्रोसेसर या बेंचमार्क स्कोर नहीं है। कंपनी ने इस फोन को परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा और ड्यूरेबिलिटी के संतुलन के साथ पेश करने की कोशिश की है।



MediaTek Dimensity 7360 MAX प्रोसेसर और 1.5K रेजोल्यूशन वाला 144Hz AMOLED डिस्प्ले रोजमर्रा के कामों और मनोरंजन के लिए दमदार आधार तैयार करते हैं। वहीं, OIS के साथ 50MP का रियर कैमरा, 16MP का Sony फ्रंट कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी व वीडियो के लिहाज से उपयोगी फीचर्स हैं।



इसकी 8,000mAh बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग और लंबे समय तक बैटरी क्षमता बनाए रखने का कंपनी का दावा उन लोगों के लिए खास आकर्षण हो सकता है, जो बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं। इसके साथ 6-Year Smoothness Protection का दावा, मजबूत मटेरियल और IP रेटिंग फोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के नजरिये से प्रासंगिक बनाते हैं।



कीमत की बात करें तो OPPO K14 Plus की शुरुआती कीमत ₹30,999 है। इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत ₹34,999 है, जबकि 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल भी उपलब्ध है। इसे Flipkart और OPPO India के ई-स्टोर से खरीदा जा सकता है।

विज्ञापन

5 of 5 35,000 के बजट में परफेक्ट फोन। - फोटो : OPPO

कुल मिलाकर, अगर आप ₹35,000 के बजट में ऐसा स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, शानदार डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और टिकाऊपन का संतुलन मिले, तो OPPO K14 Plus पर विचार किया जा सकता है। यह उन यूजर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो केवल आज की जरूरतों को नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भी अपने स्मार्टफोन की उपयोगिता को ध्यान में रखकर खरीदारी करना चाहते हैं।