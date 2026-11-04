भारत-नेपाल रिश्तों में आएगी गर्मजोशी?: काठमांडू पहुंचे विदेश सचिव, जल्द भारत आ सकते हैं पीएम बालेन शाह

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बुधवार को नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने के साथ व्यापार, बिजली, सड़क संपर्क, विकास योजनाओं और आपसी सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के आने वाले भारत दौरे की तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। शाह मार्च में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर भारत आ सकते हैं।

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