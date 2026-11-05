ईरान युद्ध के कारण हारे मध्यावधि चुनाव!: ट्रंप ने भी माना वजह, कहा- आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई; और क्या बोले?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को माना कि ईरान के साथ जारी युद्ध का असर मध्यावधि चुनावों पर पड़ा है। उन्होंने संकेत दिया कि युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई तेजी से अमेरिकी मतदाता नाराज थे। हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना जरूरी था और अमेरिका आगे भी इसे जारी रखेगा।

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