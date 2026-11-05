गोलीबारी से दहला अमेरिका: फ्लोरिडा में सिटीबैंक के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में फायरिंग, संदिग्ध समेत दो की मौत

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हिल्सबरो काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक, बुधवार दोपहर गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि पुलिस सक्रिय खतरे की सूचना पर पहुंची है और इमारतों को खाली कराकर तलाशी ले रही है।शेरिफ कार्यालय ने बताया कि संदिग्ध और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि, तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति घायल हुआ है या नहीं। शेरिफ चाड क्रोनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमारा मानना है कि यह किसी खास व्यक्ति या समूह को निशाना बनाकर की गई घटना है।"टैम्पा के उपनगरीय इलाके में स्थित सिटीबैंक के इस परिसर में तीन मंजिला चार ऑफिस बिल्डिंग हैं। इनमें बैंक के हजारों कर्मचारी काम करते हैं। गोलीबारी के बाद पुलिस ने परिसर में बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात किया। टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो में कर्मचारियों की लंबी कतारें ऑफिस की इमारतों से बाहर निकलती दिखाई दीं। सिटीग्रुप ने बयान जारी कर कहा कि उसे परिसर में हुई घटना की जानकारी है और वह जांच में अधिकारियों का सहयोग कर रहा है।डग मेरिट ने बताया कि बुधवार को उनके बेटे का फोन आया। वह सिटीबैंक परिसर में काम करता है। बेटे ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनने के बाद वह वहां से भागकर बाहर निकल आया था। मेरिट ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "वह घटना के बहुत करीब था। उसने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा।"उन्होंने कहा कि करीब एक घंटे तक उन्हें यह पता नहीं चल सका कि उनका बेटा सुरक्षित है या नहीं। इंटरनेट कनेक्शन खराब होने के कारण उनसे संपर्क करना मुश्किल हो रहा था। मेरिट ने कहा, "मैं चाहता था कि वह सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। मैं बहुत परेशान था।"