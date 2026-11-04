'ईरान युद्ध बना मध्यावधि चुनाव में हार की वजह': जेडी वेंस बोले- नाराज मतदाता चले गए डेमोक्रेट्स के साथ

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ईरान के साथ युद्ध खत्म किया जाए।

महंगाई और रोजमर्रा की जिंदगी की बढ़ती लागत पर ध्यान दिया जाए।

अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाए।

इस्राइल के साथ अमेरिका के रिश्तों में बदलाव किया जाए।

चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वेंस ने कहा कि पार्टी के आंतरिक चुनावी आंकड़ों में रूढ़िवादी मतदाताओं की अच्छी भागीदारी दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट दिया, जिन्होंने 2024 में ट्रंप और वेंस का समर्थन किया था।वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमारी तरफ के डेटा विश्लेषकों का एक बड़ा मुद्दा यह था कि मतदाताओं की संरचना 2024 के चुनाव जैसी है या नहीं, ताकि रिपब्लिकन जीत सकें। डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत दिखाने वाले सर्वेक्षणों के बावजूद आंकड़े लगातार यही बता रहे थे कि कुछ राज्यों में मतदान ठीक रहा, कुछ राज्यों में बेहद शानदार रहा और किसी भी राज्य में मतदान की स्थिति खराब नहीं थी। हमारी टीम में वास्तविक उम्मीद थी कि हमारे समर्थक वोट डालने पहुंच रहे हैं।"हालांकि, वेंस ने बताया कि आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि केवल मतदान प्रतिशत अच्छा रहने से जीत सुनिश्चित नहीं होगी। 2024 में ट्रंप-वेंस को वोट देने वाले मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने की योजना बना रहा था।उन्होंने लिखा, "इसलिए मैंने अपने सबसे समझदार डेटा विशेषज्ञ से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया को चौंका देंगे? उसने कहा- नहीं। हम सर्वेक्षणों के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 2024 में ट्रंप-वेंस को वोट देने वाले बहुत से लोग नाराज हैं और दूसरी पार्टी को वोट देने की योजना बना रहे हैं। हमारे समर्थक मतदान करने तो आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे हमें वोट न दें।"वेंस ने आगे कहा, "मुख्य समस्या मतदान प्रतिशत नहीं है। असली समस्या यह है कि 2024 में ट्रंप-वेंस को वोट देने वाले बहुत से लोगों ने 2026 में डेमोक्रेट्स को वोट दिया।"रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वेंस ने इस दावे को खारिज किया कि आर्थिक मुद्दों पर पार्टी का कमजोर प्रचार हार की मुख्य वजह था। उन्होंने कहा कि विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को लेकर मतदाताओं की नाराजगी के कारण पार्टी के पुराने समर्थकों ने उससे दूरी बना ली।वेंस ने लिखा, "हमारी हार की असली वजह लगभग सभी को स्पष्ट है... हम युद्ध के कारण हारे हैं। राष्ट्रपति ने खुद कल रात यही बात कही थी।" उन्होंने मतदाताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि रिपब्लिकन पार्टी से दूर हुए मतदाताओं ने चार प्रमुख मांगें रखी थीं।वेंस ने लिखा, "राजनीति के सबसे समझदार लोगों में से एक अन्य सर्वेक्षक ने कल मुझे बताया कि हम सामान्य मतदान में 13 अंकों से हारेंगे। मंगलवार के चुनाव से पहले मेरा रुख भी नकारात्मक था, लेकिन मैं भी नतीजों से हैरान रह गया। उनके सर्वेक्षण में पता चला कि 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले बहुत से लोग नाराज थे और डेमोक्रेट्स को वोट देने की योजना बना रहे थे।"उन्होंने बताया कि जब इन मतदाताओं से पूछा गया कि वे किन परिस्थितियों में दोबारा रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करेंगे, तो उनके चार प्रमुख जवाब सामने आए।फ्लोरिडा में रिपब्लिकन मतदाताओं की संख्या ज्यादा थीवेंस ने कहा कि मतदाताओं की संख्या और उनकी भागीदारी के आंकड़े रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने फ्लोरिडा का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां रिपब्लिकन मतदाताओं की भागीदारी डेमोक्रेटिक मतदाताओं से नौ प्रतिशत अधिक थी। इसके बावजूद पार्टी के कई समर्थकों ने प्रशासन की विदेश नीति से नाराज होकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट दिया।उन्होंने लिखा, "हमारे मतदाता मतदान करने पहुंचे थे। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा में रिपब्लिकन मतदाताओं की संख्या डेमोक्रेटिक मतदाताओं से नौ प्रतिशत अधिक थी, जो 2024 के मुकाबले केवल कुछ अंक कम थी। निश्चित रूप से कुछ जगहों पर हम मतदान प्रतिशत को और बेहतर कर सकते थे।"वेंस ने उन राजनीतिक टिप्पणीकारों और सहयोगियों का भी बचाव किया, जिन्होंने ईरान के साथ संघर्ष का कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की थी। उन्होंने लिखा, "सोमवार को कई लोगों ने संघर्ष का कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील करने पर रेचल कैम्पोस डफी की आलोचना की थी। लेकिन अब पता चलता है कि उनकी राजनीतिक सलाह सही थी।"वेंस ने अपने बयान के अंत में नाराज रिपब्लिकन समर्थकों से ऐसे उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, जो उनकी विचारधारा और 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का समर्थन करते हों। उन्होंने कहा, "उन लोगों से, जो नाराज हैं और कहना चाहते हैं कि मैंने पहले ही आगाह किया था, मैं कहना चाहता हूं कि आप सही थे। अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल ऐसे रिपब्लिकन उम्मीदवारों को जिताने में करें, जो आपके विचारों को साझा करते हैं। आइए, इस गुस्से को अपने देश को बचाने के काम में लगाएं।"वेंस का यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मंगलवार रात स्वीकार किया था कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष रिपब्लिकन पार्टी की व्यापक चुनावी हार की एक वजह रहा।द वॉल स्ट्रीट जर्नल को फोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप से जब पार्टी के खराब चुनावी प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने माना कि इसमें ईरान युद्ध की भी भूमिका थी। ट्रंप ने कहा, "ईरान भी इसकी एक वजह था।" हालांकि, उन्होंने इसी साल की शुरुआत में युद्ध शुरू करने के अपने फैसले का बचाव भी किया।