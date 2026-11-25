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एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग को फिर से पद पर बहाल करने का फैसला अब सवालों के घेरे में है। इस फैसले की जांच-पड़ताल बढ़ रही है। हुआंग ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में कंपनी के बोर्ड ने उन्हें वापस सीईओ के पद पर बैठाया। इस बीच, खबर कि हुआंग ने अपने कर्मचारियों को बताया है कि वह थेरेपी ले रहे हैं।