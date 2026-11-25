देश की असंगठित गैर-कृषि अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अपनी अब तक की सबसे तेज वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, इस दौरान उद्यमों की संख्या 18.81 प्रतिशत बढ़कर 9.47 करोड़ और कुल रोजगार 16.86 प्रतिशत बढ़कर 15.03 करोड़ पर पहुंच गया। हालांकि, इस रिकॉर्ड विस्तार के पीछे वेतनभोगी नौकरियों के बजाय खुद के कारोबार (स्वरोजगार) का बड़ा हाथ है।

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आंकड़े बताते हैं कि जहां कामकाजी मालिकों की संख्या लगभग 21 प्रतिशत बढ़ी है, वहीं वेतनभोगी (हायर्ड) कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 प्रतिशत बढ़कर 3.49 करोड़ रही। कुल कार्यबल में कामकाजी मालिकों की हिस्सेदारी एक साल पहले के 59.98 प्रतिशत से बढ़कर 61.99 प्रतिशत हो गई, जबकि वेतनभोगी श्रमिकों का हिस्सा घटकर 23.22 प्रतिशत रह गया। प्रति उद्यम औसत श्रमिकों की संख्या भी 1.61 से घटकर 1.59 रह गई, जो दर्शाता है कि नए उद्यम तो खुले, लेकिन उनका आकार छोटा ही रहा।खास बात यह है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 28.70%से बढ़कर 31% से अधिक हो गई है। साथ ही, डिजिटलीकरण में भी तेजी आई है। कम से कम एक सरकारी या अन्य प्राधिकरण में पंजीकृत उद्यमों का हिस्सा 37.20 फीसदी से बढ़कर 43.28 फीसदी हो गया है। लगभग 80 प्रतिशत उद्यम कैशलेस भुगतान और करीब 84 प्रतिशत व्यापार के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं।क्षेत्रीय स्तर पर शहरी उद्यमों में 22.05 फीसदी और ग्रामीण उद्यमों में 16.05 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि रोजगार वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों (17.52%) में शहरी केंद्रों (16.30%) से थोड़ी बेहतर रही। सेवा क्षेत्र (अन्य सेवाएं) में सबसे तेज उछाल देखा गया, जहां उद्यम 29 फीसदी और रोजगार 33 प्रतिशत से अधिक बढ़े।