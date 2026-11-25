विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने बताया कि नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने पहले नकदी ले जा रहे एक बख्तरबंद वाहन को लूटने की कोशिश की थी। हालांकि, सुरक्षा कैमरों की निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने पुलिस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद बदमाश पास के एक सुपरमार्केट में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया।राष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि, बदमाशों ने शुरुआत में करीब 30 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से पांच बुजुर्ग महिलाओं को बाद में रिहा कर दिया गया। शेष लोगों को मुक्त कराने के लिए पुलिस और सैन्य बलों की विशेष इकाइयों को तैनात किया गया।यह घटना कार्टाजेना के ला कास्टेलाना इलाके में स्थित एक्सितो सुपरमार्केट में हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोगों को सुपरमार्केट से बाहर भागते देखा गया। स्थानीय मीडिया ने आसपास की इमारतों पर तैनात स्नाइपरों की तस्वीरें भी प्रसारित कीं। कुछ फुटेज में सुपरमार्केट के भीतर लोग हाथ बंधे होने की स्थिति में खिड़कियों के पास घुटनों के बल बैठे दिखाई दिए। हालांकि, इन तस्वीरों और वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।कार्टाजेना के ला कास्टेलाना इलाके स्थित एक्सितो सुपरमार्केट में मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को यह घटना हुई। राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला के अनुसार, हथियारबंद लोगों ने पहले एक मॉल से नकदी ले जा रहे बख्तरबंद वाहन को लूटने की कोशिश की। सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय होने और पुलिस के पहुंचने पर वे पास के सुपरमार्केट में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। घटना के मद्देनजर कार्टाजेना के राफेल नुनेज हवाईअड्डे पर विमानों की लैंडिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। बाद में उड़ान संचालन धीरे-धीरे बहाल किया गया।राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया, 'सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाने वाले सामान्य अपराधी हैं और उनका किसी गुरिल्ला या अर्धसैनिक संगठन से जुड़ाव सामने नहीं आया है।" यह घटना ऐसे समय हुई है जब देश पहले से ही विद्रोही संगठनों के हमलों और संगठित अपराध की चुनौती से जूझ रहा है।वहीं, मध्य कोलंबिया के विलाविसेंसियो शहर में मेटा प्रांत के गवर्नर कार्यालय को निशाना बनाकर विस्फोटकों से भरी कार में धमाका किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में 22 लोग घायल हुए और 80 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। कार में लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक होने की बात सामने आई है। धमाके का असर घटनास्थल से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित इमारतों तक पहुंचा। घायलों में पांच निजी सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। इनमें से एक को सर्जरी करानी पड़ी।मेटा प्रांत के सुरक्षा सचिव फ्रैंकलिन ओलिवोस ने इस हमले के पीछे एफएआरसी के विद्रोही गुट ईएमसी की 39वीं फ्रंट इकाई का हाथ होने का आरोप लगाया है। यह संगठन 2016 में हुए शांति समझौते का विरोध करता रहा है और दक्षिणी कोलंबिया के जंगलों के बड़े हिस्से में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है।राष्ट्रपति दे ला एस्प्रिएला ने संगठित अपराध और अवैध सशस्त्र संगठनों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की नीति अपनाई है। अक्टूबर में उन्होंने कुकुटा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने का आदेश दिया था। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में नियंत्रण मजबूत करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।हालांकि, सैन्य कार्रवाई के बावजूद गुरिल्ला संगठनों की ओर से ड्रोन, विस्फोटकों और देसी हथियारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई है। अपेक्षाकृत कम लागत और आसानी से उपलब्ध तकनीक के कारण विस्फोटकों से लैस ड्रोन सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं।