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इस्राइली कार्यवाहक रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान रासायनिक हथियार बना रहा है। इस्राइली मीडिया ने यह जानकारी दी।