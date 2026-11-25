रिपोर्ट: भारत-चीन पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रहा ट्रंप प्रशासन, सेक्शन 301 जांच के नतीजे जल्द होंगे घोषित
एएनआई, वाशिंगटन डीसी। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 25 Nov 2026 08:25 AM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन समेत कई देशों पर आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर इस हफ्ते जांच के नतीजे घोषित कर सकते हैं। यह जांच विदेशी उद्योगों को मिलने वाली सरकारी मदद से जुड़ी है। चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगने की आशंका है।
इस साल मार्च में अमेरिका ने 16 अर्थव्यवस्थाओं की जांच शुरू की थी। अमेरिका को शक है कि विदेशी कंपनियों को उनकी सरकारें आर्थिक मदद देती हैं। इससे इन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलता है।
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किस कानून के तहत हो रही है जांच?
यह जांच वर्ष 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत हो रही है। इस कानून से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को खास अधिकार मिलते हैं। वह अनुचित व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगा सकता है। उनके खिलाफ दूसरी दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक, 'विशेष 301 रिपोर्ट बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और उन्हें लागू करने की वैश्विक स्थिति की हर साल होने वाली समीक्षा के नतीजों को दिखाती है। यह समीक्षा अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के आदेश पर की जाती है'।
ये भी पढ़ें: संयुक्त राष्ट्र: आतंकियों के हाथ में एआई से दुनिया को खतरा, भारत ने उठाए चार अहम मुद्दे; क्या कहा?
यह समीक्षा दुनियाभर के बाजारों में नए आविष्कारों और नवाचार को बढ़ावा देने वाले माहौल को बनाने और बनाए रखने के प्रशासन के संकल्प को दिखाती है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रभावी संरक्षण और उन्हें लागू करना भी शामिल है। इससे न केवल अमेरिका के निर्यातकों को फायदा होता है, बल्कि उन बाजारों के घरेलू उद्योगों को भी लाभ मिलता है, जो बौद्धिक संपदा पर आधारित हैं।
किन देशों पर लग सकते हैं नए टैरिफ?
जेमीसन ग्रीयर ने उस समय कहा था कि जांच के बाद कई देशों पर नए टैरिफ लगाए जाए सकते हैं। इन देशों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको शामिल हैं। उन्होंने आने वाली गर्मियों तक ऐसा होने की आशंका जताई थी।
जांच का दायरा इन देशों तक ही सीमित नहीं है। इसमें कई अन्य देश भी शामिल हैं। इनमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलयेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं।
ग्रीयर ने बताया था कि जांच में किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, 'जांच उन अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित होगी, जिनके बारे में हमारे पास सबूत हैं कि वहां अलग-अलग विनिर्माण क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता है। इसका पता लंबे समय तक बने रहने वाले बड़े व्यापार अधिशेष या ऐसी उत्पादन क्षमता से चलता है, जिसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है'।
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रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर इस हफ्ते जांच के नतीजे घोषित कर सकते हैं। यह जांच विदेशी उद्योगों को मिलने वाली सरकारी मदद से जुड़ी है। चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगने की आशंका है।
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इस साल मार्च में अमेरिका ने 16 अर्थव्यवस्थाओं की जांच शुरू की थी। अमेरिका को शक है कि विदेशी कंपनियों को उनकी सरकारें आर्थिक मदद देती हैं। इससे इन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलता है।
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किस कानून के तहत हो रही है जांच?
यह जांच वर्ष 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत हो रही है। इस कानून से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को खास अधिकार मिलते हैं। वह अनुचित व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगा सकता है। उनके खिलाफ दूसरी दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक, 'विशेष 301 रिपोर्ट बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और उन्हें लागू करने की वैश्विक स्थिति की हर साल होने वाली समीक्षा के नतीजों को दिखाती है। यह समीक्षा अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के आदेश पर की जाती है'।
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यह समीक्षा दुनियाभर के बाजारों में नए आविष्कारों और नवाचार को बढ़ावा देने वाले माहौल को बनाने और बनाए रखने के प्रशासन के संकल्प को दिखाती है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रभावी संरक्षण और उन्हें लागू करना भी शामिल है। इससे न केवल अमेरिका के निर्यातकों को फायदा होता है, बल्कि उन बाजारों के घरेलू उद्योगों को भी लाभ मिलता है, जो बौद्धिक संपदा पर आधारित हैं।
किन देशों पर लग सकते हैं नए टैरिफ?
जेमीसन ग्रीयर ने उस समय कहा था कि जांच के बाद कई देशों पर नए टैरिफ लगाए जाए सकते हैं। इन देशों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको शामिल हैं। उन्होंने आने वाली गर्मियों तक ऐसा होने की आशंका जताई थी।
जांच का दायरा इन देशों तक ही सीमित नहीं है। इसमें कई अन्य देश भी शामिल हैं। इनमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलयेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं।
ग्रीयर ने बताया था कि जांच में किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, 'जांच उन अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित होगी, जिनके बारे में हमारे पास सबूत हैं कि वहां अलग-अलग विनिर्माण क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता है। इसका पता लंबे समय तक बने रहने वाले बड़े व्यापार अधिशेष या ऐसी उत्पादन क्षमता से चलता है, जिसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है'।