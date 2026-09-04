नेपाल में फिर हादसे के शिकार हुए भारतीय: कार पोखरा की फेवा झील में गिरी, बिहार के दो लोगों की मौत

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मृतकों में से एक की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल निवासी 26 वर्षीय नवदीप कुमार यादव के रूप में हुई है। दूसरे मृतक भारतीय नागरिक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घायल भारतीय नागरिकों की पहचान रक्सौल निवासी 27 वर्षीय अनमोल कुमार यादव और 33 वर्षीय सूरज यादव के रूप में हुई है। दोनों को झील से सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए गंडकी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई है।पुलिस ने बताया, यह हादसा पोखरा-18 में गौरीचौतारा मोड़ के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, सेदी से झील किनारे की ओर जाते समय चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार झील में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद बचाव अभियान के लिए करीब दो दर्जन सुरक्षाकर्मियों की टीम को मौके पर भेजा गया।क्रेन की मदद से कार को झील से बाहर निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों मृतकों को पानी से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।