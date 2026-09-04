विदेश के समाचार: अटलांटिक में प्रवासियों की नाव डूबी, पांच की मौत; कुवैत में ईरान, गाजा में IDF की भीषण बमबारी

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अटलांटिक महासागर में पश्चिम अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव बहती हुई मिली है। इसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य के मारे जाने की आशंका है। स्पेन की समुद्री बचाव सेवा ने बुधवार, 2 सितंबर को ग्रेन कैनरिया द्वीप से 120 किलोमीटर दक्षिण में नाव को देखा। कुल 44 लोगों को कैनरी द्वीप समूह में सुरक्षित लाया गया। रेड क्रॉस के अनुसार, जीवित बचे सभी पुरुष माली या सेनेगल के थे। उन्होंने बताया कि नाव में 100 से अधिक लोग सवार थे और यह 27 दिन पहले गांबिया से निकली थी। विज्ञापन



ईरान ने कुवैत पर किया हमला, गाजा में तीन फलस्तीनी मारे गए

ईरान ने गुरुवार को अमेरिका की बमबारी के जवाब में कुवैत पर हमला किया। इस्राइली पुलिस ने पिछले सप्ताह फलस्तीनियों पर हमले के आरोप में एक बस्तीवासी को गिरफ्तार किया। गुरुवार को गाजा में इस्राइली हमलों में तीन फलस्तीनी मारे गए, जिनमें एक 15 वर्षीय बच्चा भी शामिल था। यह जानकारी शिफा अस्पताल ने दी। इस्राइली सेना ने दो "आतंकवादियों" को येलो लाइन पार करते हुए बताया, पर शिफा अस्पताल ने उन्हें "सुरक्षित क्षेत्र" में मारे जाने की बात कही। गाजा शहर में एक अन्य हमले में एक फलस्तीनी की मौत हुई और दो घायल हुए। इस्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रणनीतिक अली ताहिर रिज क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया। यह हिजबुल्लाह का भूमिगत सैन्य ठिकाना है। सेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को हटा दिया, कुछ मारे गए और अन्य भाग गए। विज्ञापन

ब्रिटिश पुलिस के सामने बड़ी चुनौती: 70,000 पिंट गिनीज बीयर की चोरी

ब्रिटिश पुलिस के सामने 70,000 पिंट चोरी हुई गिनीज बीयर को बरामद करने का एक बड़ा काम है। चेशायर कांस्टेबुलरी ने गुरुवार को बताया कि लिवरपूल के पास एक गोदाम से दो ट्रेलर ट्रक बीयर चोरी हुए। यह घटना उत्तर-पश्चिमी इंग्लैंड में हुई। चोरी हुई इस प्रसिद्ध क्रीमी डार्क बीयर का मूल्य 115,000 पाउंड (155,000 अमेरिकी डॉलर) है। गैरी मैक्क्लैची ने कहा कि वे चोरी हुई सभी वस्तुओं की पूरी वसूली चाहते हैं। गिनीज बीयर पबों के लिए थी। सोमवार रात दो चालकों ने इसे रंकोर्न के एक औद्योगिक पार्क से चुराया। उन्होंने लगभग 800 बैरल स्टाउट वाली ट्रेलरों को उठा लिया। ट्रेलरों का मूल्य 50,000 पाउंड (67,000 अमेरिकी डॉलर) आंका गया है। यह चोरी अमेरिका में हुई एक बीयर चोरी के कुछ हफ्तों बाद हुई है। वहां करीब 34,000 कैन Pabst Blue Ribbon चोरी हुई थी। पुलिस ने Pabst की चोरी का मूल्य 70,000 अमेरिकी डॉलर बताया था। कंपनी ने चोरी हुई बीयर की बरामदगी के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम भी दिया था।