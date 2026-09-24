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अमेरिका: ट्रंप ने टेक और एआई कंपनियों में किए करोड़ों डॉलर के शेयर सौदे, माइक्रोसॉफ्ट से स्पेसएक्स तक निवेश

Thu, 24 Sep 2026 05:55 AM IST
प्रशांत तिवारी अमर उजाला नेटवर्क
अमर उजाला नेटवर्क Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 24 Sep 2026 05:55 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े आधिकारिक वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, पालांटिर, स्पेसएक्स और टेस्ला समेत कई कंपनियों के शेयरों में बड़े पैमाने पर खरीद-बिक्री हुई। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप से जुड़े पोर्टफोलियो में एक महीने के दौरान 1,000 से अधिक लेनदेन हुए।

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Trump executed multi million dollar stock deals in tech and AI companies investments ranged Microsoft SpaceX
ट्रंप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जुलाई में किए गए करोड़ों डॉलर के शेयर बाजार लेनदेन का खुलासा हुआ है। आधिकारिक वित्तीय दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप की ओर से माइक्रोसॉफ्ट के 65 लाख डॉलर से 3.1 करोड़ डॉलर तक मूल्य के शेयर बेचे गए, जबकि इसी कंपनी के 1.65 लाख से 4 लाख डॉलर मूल्य के शेयर खरीदे गए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनवीडिया और रक्षा तथा आव्रजन विभागों के लिए काम करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी पालांटिर समेत कई कंपनियों में भी बड़े पैमाने पर लेनदेन हुए।

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बीबीसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के दौरान ट्रंप से जुड़े पोर्टफोलियो में 1,000 से अधिक शेयर लेनदेन हुए। इनमें शेयरों की खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं। दस्तावेजों में एलन मस्क की रॉकेट, सैटेलाइट और एआई कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में भी हजारों डॉलर के लेनदेन का उल्लेख है। मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के शेयर भी ट्रंप की ओर से खरीदे और बेचे गए।ट्रंप के शेयर निवेश को लेकर संभावित हितों के टकराव पर सवाल उठने के बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति के शेयर और बॉन्ड पोर्टफोलियो का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है।व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि न तो राष्ट्रपति ट्रंप और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य यह निर्देश देने, निवेश को प्रभावित करने या यह बताने की क्षमता रखता है कि पोर्टफोलियो में कब निवेश किया जाए या कब किसी निवेश को बेचा जाए। प्रवक्ता ने कहा कि इसमें हितों का कोई टकराव नहीं है।ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद से अपने निवेश से जुड़े हजारों शेयर बाजार लेनदेन का सार्वजनिक खुलासा कर चुके हैं।
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स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयरों में भी कारोबार
दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप की ओर से स्पेसएक्स के शेयरों में भी खरीद-बिक्री की गई। स्पेसएक्स ने जून में अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक पर अपने शेयर सूचीबद्ध किए थे।सूचीबद्ध होने के बाद जुलाई और अगस्त में कंपनी के शेयर मूल्य में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल स्पेसएक्स का शेयर मूल्य उसके बाजार में पदार्पण के स्तर से करीब 14 प्रतिशत ऊपर है।एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के शेयरों में भी ट्रंप की ओर से लेनदेन किए गए। मस्क पहले ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख की भूमिका में रह चुके हैं।
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ट्रंप की एआई नीति भी चर्चा के केंद्र में
शेयरों के खुलासे ऐसे समय में सामने आए हैं जब ट्रंप प्रशासन की एआई नीति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस चल रही है। ट्रंप एआई के विकास पर कड़े सरकारी प्रतिबंधों और सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त नियमों के पक्ष में नहीं हैं। उनका तर्क रहा है कि बहुत अधिक नियमन से अमेरिका एआई की दौड़ में चीन से पीछे रह सकता है।संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एआई को ‘सुपर इंटेलिजेंस’ के रूप में पेश करने की बात कही। इससे पहले भी वह कह चुके हैं कि एआई के विकास में अमेरिका की बढ़त जरूरी है। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेता एआई के लिए बाध्यकारी वैश्विक सुरक्षा उपायों की वकालत करते रहे हैं।


ये भी पढ़ें: ट्रंप-शी से मुलाकात के बीच अमेरिकी ऑटो उद्योग की चिंता, चीनी कारों की एंट्री रोकने की मांग, फैसले पर टिकी नजर

चीन के साथ एआई जोखिम पर भी बातचीत
ट्रंप की एआई नीति ऐसे समय में सामने आ रही है जब अमेरिका और चीन के बीच एआई और तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ट्रंप इस सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं।रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन चीन के साथ एआई से जुड़े संभावित साइबर जोखिमों और अनियंत्रित एआई घटनाओं से निपटने के लिए एक आपातकालीन ‘हॉटलाइन’ स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है।इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप के व्यक्तिगत निवेश, अमेरिकी एआई नीति और बड़ी टेक कंपनियों के बीच संबंधों को लेकर सार्वजनिक चर्चा बढ़ी है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति के निवेश पोर्टफोलियो के फैसले स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा किए जाते हैं।

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