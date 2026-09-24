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रोमांच की सवारी या जान का खतरा?: एक्स-टू रोलर कोस्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा; रफ्तार का शौक पड़ा भारी

Thu, 24 Sep 2026 07:10 AM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 24 Sep 2026 07:10 AM IST
सार

सिक्स फ्लैग्स मैजिक माउंटेन के एक्स-2 रोलर कोस्टर को लेकर सीएनएन के खुलासे में 100 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। जुलाई 2024 में दो महिला सवारों को ब्रेन हैमरेज के बाद आपातकालीन न्यूरोसर्जरी की जरूरत पड़ी थी। 

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Over 100 people suffered serious injuries on X-2 roller coaster major revelation upon its closure
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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लॉस एंजिलस के सिक्स फ्लैग्स मैजिक माउंटेन थीम पार्क में मौजूद विश्व प्रसिद्ध 'एक्स-2' रोलर कोस्टर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस राइड की वजह से 100 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। राइड पर बैठने के बाद कई लोगों को गंभीर दिमागी चोट और ब्रेन हैमरेज जैसी जानलेवा समस्याओं का सामना करना पड़ा।

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तेज रफ्तार और झटकों से दिमाग पर असर
जुलाई 2024 में दो महिला सवारों को इस राइड पर बैठने के बाद दिमाग में भारी ब्लीडिंग के चलते अस्पताल ले जाना पड़ा था। डॉक्टरों ने आपातकालीन न्यूरोसर्जरी कर दोनों की जान बचाई। न्यूरोसर्जन के अनुसार, कोस्टर की अत्यधिक तेज रफ्तार, 200 फीट की ऊंचाई से गिरना और राइड के दौरान लगने वाले तेज झटके दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे 'आई स्ट्रोक' या ब्रेन हैमरेज जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।
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राइड से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान
अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, गर्दन या पीठ में दर्द अथवा चक्कर आने की समस्या है, तो रोलर कोस्टर पर बिल्कुल न बैठें। राइड पर जाने से पहले उसकी ऊंचाई, रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी जरूर लें। राइड के दौरान आगे की तरफ न झुकें और पीठ व सिर को सीट के पीछे वाले हिस्से से सटाकर रखें। साथ ही सुरक्षा हैंडल को मजबूती से पकड़े रहें। राइड से पहले बहुत भारी खाना खाने से बचें और न ही बिल्कुल खाली पेट राइड करें।

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