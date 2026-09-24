रोमांच की सवारी या जान का खतरा?: एक्स-टू रोलर कोस्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा; रफ्तार का शौक पड़ा भारी

लॉस एंजिलस के सिक्स फ्लैग्स मैजिक माउंटेन थीम पार्क में मौजूद विश्व प्रसिद्ध 'एक्स-2' रोलर कोस्टर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस राइड की वजह से 100 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। राइड पर बैठने के बाद कई लोगों को गंभीर दिमागी चोट और ब्रेन हैमरेज जैसी जानलेवा समस्याओं का सामना करना पड़ा।

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