कंगाली के बीच पाकिस्तान में 'शाही बारात': यूरोपीय राजकुमारी से शादी करेंगे बिलावल, खबर पर पार्टी ने क्या कहा?

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पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों ने पाकिस्तान में जोर पकड़ लिया है। वायरल पोस्ट और कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि 38 वर्षीय बिलावल जल्द ही यूरोपीय राजघराने से जुड़ी एक युवती से शादी कर सकते हैं। हालांकि, पीपीपी ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें 'गलत और बेबुनियाद' बताया है। कराची के मेयर और पीपीपी नेता मुरतजा वहाब ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बिलावल की सगाई और शादी से जुड़ी खबरों को खारिज किया। वहाब बिलावल के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रसारित हो रही रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है।