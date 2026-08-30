पहले विवाद, फिर 7वीं मंजिल से गिरे दोनों: बंगलूरू में टेक कंपनी की महिला कर्मचारी की मौत, दोस्त की हालत गंभीर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतका की पहचान जननी के रूप में हुई है। वह 23 साल की थीं और सोसाइटी जेनरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थीं। जननी पुडुचेरी के उलाईवैक्कल की रहने वाली थीं। वह इसी साल जनवरी से व्हाइटफील्ड की ईसीसी रोड स्थित माउंटेन पीजी में रह रही थीं। सातवीं मंजिल से गिरने के बाद जननी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।घायल युवक की पहचान मणिचेलवु के रूप में हुई है। वह 30 साल का है और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता है। वह भी पुडुचेरी के नल्लाथुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, नीचे गिरते समय मणिचेलवु पेड़ की डालियों से टकराया और इसके बाद जमीन पर गिरा। इससे उसकी जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच बहस किस बात को लेकर हुई थी और उसके बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा। फिलहाल पुलिस की जांच शुरुआती चरण में है और घटना की सही परिस्थितियां सामने आना बाकी है।