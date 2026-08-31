मक्का समझौता: पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी की पहली बैठक आज, किन मुद्दों पर चर्चा होगी; ईरान पर क्या बनेगी रणनीति?

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पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को तुर्किये पहुंचे। दोनों तीन देशों की रक्षा संधि की बैठक में शामिल होंगे। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने सात अगस्त को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' कहा गया।