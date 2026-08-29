पीएम का ताशकंद दौरा LIVE: उज्बेकिस्तान में भारतवंशियों के बीच प्रधानमंत्री, बिखरे तिरंगे और संस्कृति के रंग

12:06 AM, 30-Aug-2026 संगीत, स्वदेशी संस्कृति और सरलता के साथ लक्ष्य पर भी नजरें संगीत और स्वदेशी संस्कृति के चटख रंगों के बीच स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ कुछ पल भी गुजारे। इस संक्षिप्त मुलाकात को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल दिखा। अपना अनुभव साझा करते हुए एक भारतवंशी ने कहा, प्रधानमंत्री के आगमन पर बहुत अच्छा लगा... वे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं... हमें निवेश की उम्मीद है... भारतीय दवा कंपनियां यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। यह एक शानदार अवसर है। संगीत और स्वदेशी संस्कृति के चटख रंगों के बीच स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ कुछ पल भी गुजारे। इस संक्षिप्त मुलाकात को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल दिखा। अपना अनुभव साझा करते हुए एक भारतवंशी ने कहा, प्रधानमंत्री के आगमन पर बहुत अच्छा लगा... वे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं... हमें निवेश की उम्मीद है... भारतीय दवा कंपनियां यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। यह एक शानदार अवसर है।

12:02 AM, 30-Aug-2026 सरहदों में सैकड़ों मील की दूरी, संगीत से खत्म हुए फासले! उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पीएम मोदी प्रस्तुतियों का आनंद लेते दिखे। प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi watches cultural performances at a hotel in Tashkent as he receives a warm welcome from members of the Indian diaspora.



(Source: DD News) pic.twitter.com/jGZAWqyR2j — ANI (@ANI) August 29, 2026 उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पीएम मोदी प्रस्तुतियों का आनंद लेते दिखे। प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

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