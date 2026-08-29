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पीएम का ताशकंद दौरा LIVE: उज्बेकिस्तान में भारतवंशियों के बीच प्रधानमंत्री, बिखरे तिरंगे और संस्कृति के रंग

Sun, 30 Aug 2026 12:10 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ताशकंद (उज्बेकिस्तान)।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ताशकंद (उज्बेकिस्तान)। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:10 AM IST
खास बातें

पीएम का ताशकंद दौरा LIVE: उज्बेकिस्तान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतवंशियों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री को देखकर वहां रहने वाले प्रवासी भारतीय लोगों ने भी खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी की मौजूदगी में ताशकंद की धरती पर तिरंगे और देश की संस्कृति के रंग बिखरे।

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पीएम मोदी। - फोटो : ANI

लाइव अपडेट

12:06 AM, 30-Aug-2026

संगीत, स्वदेशी संस्कृति और सरलता के साथ लक्ष्य पर भी नजरें

संगीत और स्वदेशी संस्कृति के चटख रंगों के बीच स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ कुछ पल भी गुजारे। इस संक्षिप्त मुलाकात को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल दिखा। अपना अनुभव साझा करते हुए एक भारतवंशी ने कहा, प्रधानमंत्री के आगमन पर बहुत अच्छा लगा... वे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं... हमें निवेश की उम्मीद है... भारतीय दवा कंपनियां यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। यह एक शानदार अवसर है।
12:02 AM, 30-Aug-2026

सरहदों में सैकड़ों मील की दूरी, संगीत से खत्म हुए फासले!

उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पीएम मोदी प्रस्तुतियों का आनंद लेते दिखे। प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
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11:58 PM, 29-Aug-2026

ताशकंद में पीएम मोदी की मौजूदगी, दिखा हाई जोश!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे तो विदेशी सरजमीं पर मिनी इंडिया जैसी झलक दिखी। एक होटल में प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों ने 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारे के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। यहां से सामने आए वीडियो में एक युवती पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधती भी दिखी।
11:51 PM, 29-Aug-2026

पीएम का ताशकंद दौरा LIVE: उज्बेकिस्तान में भारतवंशियों के बीच प्रधानमंत्री, बिखरे तिरंगे और संस्कृति के रंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के दौरे के पहले चरण में उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचे हैं। यहां वे राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों के अलावा प्रवासी भारतीय लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। भारतवंशियों के बीच पीएम मोदी के आगमन को लेकर विशेष उत्साह का माहौल देखा गया। एक होटल में भारतीय लोगों के बीच पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने नारेबाजी की। हाथों में तिरंगा थामे भारतवंशी पीएम मोदी के साथ मुलाकात को लेकर जोश से लबरेज दिखे। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। युवाओं से मुलाकात के अलावा वे ताशकंद में मौजूद बच्चों को भी दुलारते दिखे।

ये भी पढ़ें- ताशकंद में पीएम मोदी: प्रधानमंत्री ने यांगी उज्बेकिस्तान पार्क में अर्पित की पुष्पांजलि, राष्ट्रपति भी रहे साथ
 
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