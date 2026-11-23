बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच हिंसा का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस ने बैंक की शाखाओं पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि नवंबर की शुरुआत से अब तक देशभर में ग्रामीण बैंक की करीब 100 शाखाओं को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया है। उन्होंने इन हमलों के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई है।

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