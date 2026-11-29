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जनवरी 2025 में यह जानकारी देने के बाद कि कैंसर अब नियंत्रण में है, 44 वर्षीय केट ने इस साल जून में ब्रिटेन की सबसे कठिन पर्वतीय चुनौतियों में से एक, ‘नेशनल थ्री पीक्स चैलेंज’ को पूरा किया। इसके तहत उन्होंने 24 घंटे के भीतर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। इसका उद्देश्य ‘रॉयल मार्सडेन कैंसर चैरिटी’ के लिए धन जुटाना था, जो उस अस्पताल का समर्थन करती है जहां दो साल पहले उनका इलाज हुआ था।इस हफ्ते की शुरुआत में केट ने कहा, यह विचार मेरे मन में वसंत ऋतु में आया था। यह केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि उस समुदाय को कुछ वापस देने का तरीका था, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है और जिनकी देखभाल व विशेषज्ञता कई लोगों का जीवन बदल देती है। उनके संघर्ष और उबरने की कहानी के रूप में डॉक्यूमेंट्री रविवार को प्रसारित होगी। एजेंसीकेट मानती हैं कि तीन चोटियों पर चढ़ना उनकी रिकवरी का एक निजी पड़ाव है, हालांकि स्वस्थ होने की कोई तय सीमा रेखा नहीं होती। वह बताती हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरा शरीर अभी शारीरिक रूप से इतना मजबूत है या नहीं। मैं प्रशिक्षण ले रही थी लेकिन पता नहीं था कि यह पर्याप्त है या नहीं। यह समझना जरूरी है कि ठीक होना अपने आप में एक यात्रा है। वह इस चढ़ाई को एक ‘तीर्थयात्रा’ बताती हैं। इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी स्काफेल पाइक पर चढ़ते समय जब उन्हें पता चला कि कई कैंसर मरीज इलाज पूरा होने पर घंटी बजाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस परंपरा के बारे में नहीं पता था।केट बताती हैं कि कैंसर केवल शारीरिक बदलाव नहीं लाता, बल्कि इन्सान को अपनी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर करता है। वह कहती हैं, जब आप अपनी मृत्यु के करीब होते हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन अनंत नहीं है। यह अनुभव आपको खोल देता है और आपके दिल को कोमल बनाता है। एक बार जब आप ऐसी किसी चीज से गुजरते हैं, तो पहले जैसा इंसान बन पाना बहुत कठिन होता है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है।प्रकृति को अपना आश्रय बताते हुए केट कहती हैं, जब मैं प्रकृति के बीच नहीं जा सकती थी, तब भी अस्पताल के बिस्तर से मैं प्रकृति की कल्पना करती थी। अब जब मैं ठीक हूं, तो समुद्र, पेड़ों और पहाड़ों के लिए मेरे मन में एक गहरी लालसा है। उनके अनुसार, प्रकृति यह एहसास दिलाती है कि आप किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं जो आपको तब भी थामे रखती है, जब आप खुद को संभालने में असमर्थ होते हैं। डॉक्यूमेंट्री में केट संदेश देती हैं कि आपके सामने चाहे जो भी रास्ता या चुनौती हो, आप अकेले नहीं हैं और सबसे अंधेरे समय में भी सुंदरता और खुशी पाई जा सकती है।