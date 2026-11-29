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आइजेनकोट ने शनिवार को एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि यदि लिकुड वास्तविक एकता के लिए तैयार है, तो मैं अगले 24 घंटों में उसकी गंभीरता का आकलन करने के लिए तैयार हूं। मैं नेतन्याहू और उनकी टीम को आज रात हर्जलिया स्थित डैन अकादिया होटल में आमंत्रित करता हूं, जहां मैं अपनी वार्ता टीम के साथ ठहरा हूं। हम सरकार के बुनियादी दिशानिर्देशों और नीतिगत मुद्दों पर वास्तविक और तेज बातचीत कर सकते हैं। यह उस विस्तृत प्रस्ताव पर आधारित होगी, जिसका नेतन्याहू ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।आइजेनकोट ने कहा कि वह ऐसी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो इस्राइल के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे, जिन्होंने उन्हें और उनके राजनीतिक सहयोगियों को वोट नहीं दिया है।उन्होंने कहा, 'इस्राइल को जिस एकता की जरूरत है, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और इसके लिए राजनीतिक कीमत चुकाने को भी तैयार हूं। यह एकता मूल्यों के आधार पर इस्राइल के नागरिकों के बीच होनी चाहिए। यह एक नए और अलग रास्ते के इर्द-गिर्द एकजुटता होनी चाहिए, जो इस्राइली एकजुटता का सम्मान करे और उसका उत्सव मनाए। मैं इसे इस्राइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बुनियादी घटक मानता हूं।'आइजेनकोट ने बताया कि रविवार को प्रधानमंत्री के अनुरोध पर स्थापित एक गुप्त माध्यम के जरिए नेतन्याहू को विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया था और कुछ क्षेत्रों में बड़े समझौते करने की पेशकश भी की गई थी। उन्होंने कहा कि अब तक हमें इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं मिला है। आइजेनकोट ने आरोप लगाया कि उनकी टीम करीब तीन सप्ताह से वास्तविक बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इनकार और टालमटोल का सामना करना पड़ा है।आइजेनकोट का यह बयान शनिवार शाम को नेतन्याहू की ओर से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील दोहराए जाने के बाद आया। नेतन्याहू ने पहली बार प्रस्ताव दिया कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में गादी आइजेनकोट प्रधानमंत्री बनें और वह वैकल्पिक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाएं।नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'अस्तित्व के लिए खतरे की गंभीरता और ऐसी सरकार बनने की संभावना को देखते हुए, जिसमें इन खतरों का सामना करने की क्षमता न हो, एक नेता के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर चीज को किनारे रख दूं। इसमें सबसे बड़े दल के सरकार का नेतृत्व करने का सिद्धांत भी शामिल है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि गादी आइजेनकोट पहले प्रधानमंत्री बनें और मैं कार्यकाल की शुरुआत में वैकल्पिक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाऊं।'आइजेनकोट को सीधे संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने तत्काल बातचीत की अपील की। उन्होंने कहा, 'मेरी इस सहमति के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हम तत्काल वास्तविक, ईमानदार और तेज बातचीत शुरू करेंगे। दूसरी तरफ से भी समझौते और रियायतें देने की ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय एकता सरकार बनाई जा सके, जो इन खतरों का सामना करे और इस्राइल की सुरक्षा तथा भविष्य की रक्षा करे।'विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू के प्रस्ताव की आलोचना की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यायर गोलान ने कहा कि अब ये चालें और खेल बंद होने चाहिए। नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं। मतदाताओं की इच्छा का सम्मान करना और बदलाव तथा पुनरुद्धार की सरकार बनाना हमारा कर्तव्य है।वहीं, नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व वाले गुट में दूसरे नंबर के नेता यायर लैपिड ने भी इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसे व्यक्ति का एक और साफ-साफ दिखाई देने वाला छल है, जिसने लगातार अपने हर सहयोगी को धोखा दिया है और हर समझौते का उल्लंघन किया है।