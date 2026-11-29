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विज्ञापन अमेरिका के कैलिफोर्निया में शनिवार सुबह 5 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र मैनहट्टन बीच इलाके में था। फिलहाल किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है। भूकंप के बाद लॉस एंजिलिस फायर डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया। 106 अग्निशमन केंद्रों से कर्मचारियों को इमारतों और बुनियादी ढांचे की जांच के लिए भेजा गया। मैनहट्टन बीच प्रशासन ने लोगों को संभावित आफ्टरशॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले झटकों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन के मुताबिक, फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

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पाकिस्तान: सुरक्षा बलों के अभियान में तीन आतंकी ढेर, हथियार बरामद

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में तीन आतंकियों को मार गिराया। यह कार्रवाई हंगू जिले में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) और स्थानीय पुलिस ने की। अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कंपनी रोड के पास अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 35 से 40 मिनट तक चली मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए। घटनास्थल से तीन सब-मशीन गन और नौ मैगजीन बरामद हुईं। मारे गए आतंकियों में खलफान अहमद की पहचान हुई है। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कई आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप था। उसके फरार साथियों की तलाश जारी है।

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अमेरिका: वायुसेना के क्लाउड सिस्टम में हैकिंग, गोपनीय और अहम सैन्य नेटवर्क सुरक्षित

अमेरिका की वायुसेना के क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में 2026 की शुरुआत में हैकर्स ने सेंध लगाई थी। हालांकि, इस साइबर हमले से किसी गोपनीय या सैन्य अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण सिस्टम पर असर नहीं पड़ा। एक अधिकारी के मुताबिक, पेंटागन के साइबर डिफेंस कमांड ने खतरे को नियंत्रित कर लिया है। इस घटना की जांच व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और गृह सुरक्षा परिषद कर रही हैं। वायुसेना का क्लाउड वन प्लेटफॉर्म सैन्य अभियानों, हथियारों की निगरानी, रखरखाव और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी के प्रबंधन में मदद करता है। इस घटना के बाद अमेरिकी सैन्य नेटवर्क की सुरक्षा और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।



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ब्रिटेन में सरकारी विभाग पर साइबर हमला

ब्रिटेन के सबसे बड़े खर्च वाले सरकारी विभाग डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन (DWP) ने शनिवार को साइबर हमले की पुष्टि की। विभाग के मुताबिक, हैकर्स ने उसके सिस्टम में अनधिकृत तरीके से घुसने की कोशिश की। सुरक्षा के मद्देनजर कई ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। गुरुवार रात इस घटना का पता चला था। विभाग ने कहा कि साइबर विशेषज्ञ और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक लोगों की निजी जानकारी चोरी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। राहत की बात यह है कि पेंशन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान सामान्य रूप से जारी हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि दूसरे सरकारी विभागों को निशाना बनाए जाने के भी फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं।

कोस्टा रिका में UN विशेषज्ञ फ्रांसेस्का अल्बनीज को एंट्री नहीं, 50 घंटे एयरपोर्ट पर रहना पड़ा

संयुक्त राष्ट्र की विशेष विशेषज्ञ फ्रांसेस्का अल्बनीज को कोस्टा रिका में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें 50 घंटे से अधिक समय तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। शनिवार को वह वहां से मैक्सिको के लिए रवाना हो गईं। अल्बनीज फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से नियुक्त हैं। वह इजरायल की मुखर आलोचक रही हैं और गाजा में युद्ध को लेकर इजरायल पर नरसंहार के आरोप लगाती रही हैं। इजरायल इन आरोपों को खारिज करता है। अधिकारियों ने गुरुवार को पेरिस से पहुंचने पर उन्हें रोक दिया। उनका दावा था कि अल्बनीज पर आतंकवाद से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अलर्ट हैं और वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। हालांकि, कोई सबूत नहीं दिया गया। कोस्टा रिका की संवैधानिक अदालत ने उन्हें जबरन निर्वासित करने पर रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई की आलोचना की है।

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में 10 महीने में 500 से अधिक आतंकी मारे गए

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले 10 महीने और 10 दिनों के दौरान सुरक्षा बलों ने 500 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। यह जानकारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान प्रांत में आतंकवाद से जुड़े 1,597 मामले दर्ज किए गए। बन्नू जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 276 मामले सामने आए। इन मामलों में 1,503 आरोपी फरार हैं, 46 गिरफ्तार किए गए और 140 मारे गए। उत्तरी वजीरिस्तान में 109 और डेरा इस्माइल खान में 135 संदिग्ध आतंकी मारे गए। पेशावर में 40 आतंकी मारे गए, जबकि 129 गिरफ्तार हुए। बाजौर में आतंकवाद से जुड़े 134 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में हाल के 10 आतंकी हमलों में खनन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का उपयोग किया गया था।