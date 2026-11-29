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भूकंप के बाद कई बार हल्के झटके आए। इनमें से एक झटके का असर पासाडेना स्थित ऐतिहासिक रोज बाउल स्टेडियम में भी महसूस किया गया। यहां दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिलिस के बीच फुटबॉल मुकाबला होना था। मैच से पहले स्टेडियम का प्रेस बॉक्स एक झटके के कारण हिलने लगा। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में लोगों ने भी झटके महसूस किए। लोमिटा इलाके में रहने वाली 66 वर्षीय टेरेसा मैकियास ने बताया कि वह सुबह करीब 9:30 बजे सोकर उठी थीं और कॉफी बना रही थीं। तभी उनका घर तेजी से हिलने लगा। घर में सजावट के लिए रखी रंगीन बोतलें नीचे गिर गईं। उनका पालतू कुत्ता डरकर बिस्तर के नीचे छिप गया। उन्होंने बताया कि झटका इतना तेज था कि घर के हिलने से ही अंदाजा लग गया था कि भूकंप की तीव्रता पांच से अधिक के आसपास होगी।भूकंप के बाद लॉस एंजिलिस फायर डिपार्टमेंट ने एहतियातन आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी। शहर के 106 दमकल केंद्रों से कर्मचारियों को इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जांच के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने शहर में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिलने के बाद आपातकालीन व्यवस्था समाप्त कर दी और विभाग ने सामान्य कामकाज शुरू कर दिया।दक्षिणी कैलिफोर्निया की वरिष्ठ भूकंप वैज्ञानिक लूसी जोन्स ने बताया कि भूकंप के बाद आने वाले झटकों की संख्या सामान्य से कुछ अधिक रही, लेकिन यह गतिविधि सामान्य सीमा के भीतर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी कुछ झटके महसूस किए जा सकते हैं। ये आफ्टरशॉक शुरुआती भूकंप के कुछ मिनट, घंटों या दिनों बाद तक आ सकते हैं। मैनहट्टन बीच प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने और संभावित झटकों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।कैलिफोर्निया का इलाका कई भूगर्भीय दरारों (फॉल्ट लाइनों) से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहां समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं। इनमें से कई इतने हल्के होते हैं कि लोगों को महसूस भी नहीं होते। हालांकि, शनिवार सुबह आए भूकंप ने छुट्टी के सप्ताहांत में घनी आबादी वाले दक्षिणी कैलिफोर्निया के लोगों को हिलाकर रख दिया। फिलहाल प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने और आफ्टरशॉक पर नजर रखने की सलाह दी गई है।