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हार्वर्ड से शिक्षित जुर्कोविच ने अपने परिवार और दोस्तों के नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह चेतावनी भरा पत्र साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। जुर्कोविच ने संकट के तीन मुख्य कारण बताए हैं।एआई इंसान के नियंत्रण से बाहर जाकर खुद को विकसित कर सकता है और बिजली, बैंकिंग या संचार जैसी जरूरी सेवाओं के सिस्टम में सेंध लगा सकता है।असामाजिक तत्व या बुरे इरादे वाले लोग एआई की मदद से खतरनाक जैविक हथियार तैयार कर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं।बड़े नेता या निर्णय लेने वाले लोग लापरवाही से अपनी शक्तियां एआई को सौंप सकते हैं, जिसके बाद मशीनें मानव अस्तित्व के खिलाफ काम कर सकती हैं।खास बात यह है कि जुर्कोविच ने लोगों को सुझाव दिया है कि वे अपने घरों में कम से कम दो सप्ताह का राशन, पानी और कुछ नकदी जरूर रखें। उनका मानना है कि एआई के कारण ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य जरूरी डिजिटल सेवाएं ठप हो सकती हैं। उन्होंने पत्र में चिंता जताई कि उन्हें यकीन नहीं है कि अगला 'थैंक्सगिव्हिंग' (2027 के अंत में) वे सामान्य रूप से मना पाएंगे या नहीं। ओपनएआई द्वारा जीपीटी-5 को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किए जाने से पहले, इसकी खतरनाक क्षमताओं का आकलन करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की मदद ली गई थी, जिसमें जुर्कोविच की महत्वपूर्ण भूमिका थी।जुर्कोविच का कहना है कि एआई पर इन्सानों का नियंत्रण लगातार घट रहा है और इस वर्ष भी एआई के जरिये कई कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम हैक होने से आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि सख्त वैश्विक नियम नहीं बने, तो 2027 तक एआई सबसे बुद्धिमान इंसान से भी आगे निकल सकता है और 2030 के अंत तक मानवता के खत्म होने या नियंत्रण खोने का खतरा 50% (सिक्का उछालने जैसा) हो सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि दुनिया इन खतरों से बच भी गई, तो अगले 10 वर्षों में मौजूदा दौर की अधिकांश नौकरियां खत्म हो सकती हैं। मालूम हो कि इससे पहले भी एआई के जनक कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन भी एआई के बेलगाम होने को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता जता चुके हैं।भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अदालतों में सामान्य और बार-बार किए जाने वाले कामों में मदद कर सकता है, लेकिन फैसले लेने और उसके कारण बताने की जिम्मेदारी जज की ही रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर फैसले पर किसी इंसान का विचार करना और हस्ताक्षर करना जरूरी है।एआई से संबंधित विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अदालती कामकाज में लिखित रिकॉर्ड तैयार करना, अनुवाद करना, मामलों की सूची बनाना और दस्तावेजों की कमियां जांचना जैसे कामों में काफी समय लगता है। एआई इन कामों में मदद कर सकता है, जिससे जज अपना समय फैसले लेने पर लगा सकेंगे। अदालतों में एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल सामान्य और उबाऊ कामों के लिए है। परेशानी तब शुरू होती है, जब तकनीक से इससे आगे के काम कराने की कोशिश होती है। पूर्व सीजेआई ने एआई से तैयार फर्जी कानूनी संदर्भों के दो मामलों का भी जिक्र किया।