हूतियों ने सऊदी पर किया हमला: एयरपोर्ट और वित्तीय केंद्र पर मिसाइलें दागने का दावा, क्या फिर बढ़ेगा तनाव?

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हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने बयान में कहा, 'हमारी सशस्त्र सेनाओं ने दुश्मन देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और वित्तीय केंद्र को दो बैलिस्टिक मिसाइलों से सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इस अभियान ने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए।' संगठन ने इस हमले को सफल बताया है। हालांकि, सऊदी अरब की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आने के कारण हमले में हुए नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।रियाद पर हमले के दावे से पहले हूतियों ने सऊदी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही थी। संगठन के मुताबिक, लाहिज प्रांत के कावा शिविर और उसके आसपास के इलाकों में सऊदी सैनिकों की मौजूदगी थी। इन ठिकानों पर छह बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया। याह्या सरी ने कहा कि इन सैनिकों की कमान सऊदी अधिकारी बद्र अल-हरबी के पास थी। उन्होंने दावा किया कि मिसाइलें सीधे अपने लक्ष्य पर लगीं। इस हमले में दर्जनों लोग हताहत हुए और बड़ी संख्या में वाहन नष्ट हो गए।हूती प्रवक्ता ने सऊदी अरब पर पिछले 24 घंटों में 75 हवाई और मिसाइल हमले करने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक, ये हमले सादा, ताइज, लाहिज, अल-जौफ और मारिब प्रांतों के रिहायशी और नागरिक इलाकों में किए गए। सरी ने दावा किया कि इन हमलों में एफ-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। ये विमान खमीस मुशैत और ताइफ एयरबेस से संचालित किए गए थे। इसके अलावा, नाजरान से मिसाइल हमले किए जाने का भी आरोप लगाया गया। हूती प्रवक्ता ने इन हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि तनाव बढ़ने के बाद से सऊदी नेतृत्व वाले हवाई और मिसाइल हमलों की कुल संख्या 5,095 तक पहुंच गई है।हूती प्रवक्ता ने मक्का और मदीना के ऊपर ड्रोन रोकने के सऊदी दावे को भी खारिज किया। उन्होंने सऊदी अरब के उस दावे को झूठा और मनगढ़ंत बताया, जिसमें कहा गया था कि मक्का के पवित्र स्थलों के ऊपर दो ड्रोन और मदीना के ऊपर एक ड्रोन को रोक दिया गया। सरी ने कहा कि उनके संगठन केवल सऊदी अरब के तेल ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि उसे इस्लाम के पवित्र स्थलों के पीछे छिपने के बजाय युद्ध के मैदान में हार स्वीकार करनी चाहिए।