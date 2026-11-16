एआई कंपनियों में जासूसों की बढ़ी मांग: इस लिए 4.70 करोड़ तक सालाना वेतन; पूर्व खुफिया अफसरों पर दांव

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ओपनएआई : यहां 2026 में काउंटरइंटेलिजेंस भर्तियां बढ़कर 22 हो गईं, जो 2025 में केवल 9 थीं। इससे पहले 2024 में कंपनी ने पूर्व एनएसए निदेशक पॉल नाकासोन को अपने बोर्ड में जगह दी थी। अब कंपनी एक सीनियर ग्लोबल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर की तलाश में है।

यहां 2026 में काउंटरइंटेलिजेंस भर्तियां बढ़कर 22 हो गईं, जो 2025 में केवल 9 थीं। इससे पहले 2024 में कंपनी ने पूर्व एनएसए निदेशक पॉल नाकासोन को अपने बोर्ड में जगह दी थी। अब कंपनी एक सीनियर ग्लोबल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर की तलाश में है। एनवीडिया व एएसएमएल : एनवीडिया ने इस साल इस क्षेत्र में 16 भर्तियां की हैं, जबकि चिप उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ताइवान में एक खुफिया अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी में है।

औद्योगिक जासूसी का खतरा कितना गंभीर है, इसे एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग के मामले ने उजागर कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद, हुआंग की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच बनी रही। इससे पहले ही ओपनएआई के एक इंजीनियर को कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में गुप्त रूप से बात सुनने वाला उपकरण लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह सऊदी शाही परिवार के एक सदस्य के संपर्क में था।रॉयटर्स द्वारा संकलित रेवेलियो के आंकड़ों से पता चलता है कि एआई कंपनियां सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुटी हैं।एंथ्रोपिक कंपनी ने इस साल अब तक काउंटरइंटेलिजेंस के लिए 33 कर्मचारियों को नियुक्त किया है, जो पिछले साल के 14 और 2024 के 9 कर्मचारियों के मुकाबले काफी अधिक है। 2025 में एंथ्रोपिक ने पूर्व सीआईए उप निदेशक डेविड कोहेन और एनएसए के पूर्व साइबर सुरक्षा निदेशक डेव ल्यूबर को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद में शामिल किया था। वर्तमान में कंपनी थ्रेट-इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंजीनियर की तलाश कर रही है।पूर्व अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट फाल्कनबर्ग का कहना है कि इन पदों के लिए मांग इतनी ज्यादा है कि अनुभवी लोगों की कमी पड़ रही है। एफबीआई के पूर्व अधिकारी एरिक ओ'नील के अनुसार, जासूसी की शुरुआत किसी कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग, ड्रिंक्स या डेटिंग ऐप के जरिये हो सकती है। संवेदनशील मामलों पर लगातार सवाल पूछना, प्रभावशाली सहयोगियों से मिलने की जिद और बातें गुप्त रखने के लिए उकसाना इसके शुरुआती संकेत हैं।निजी कंपनियों के साथ-साथ अमेरिकी रक्षा और खुफिया एजेंसियां भी आक्रामक रुख अपना रही हैं। 'वाशिंगटन पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन एक ऐसा जासूसी कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें 'नॉन-ऑफिशियल कवर ऑफिसर्स' को कॉर्पोरेट अधिकारियों के रूप में तैनात किया जाएगा। यह आर्थिक युद्ध (इकोनॉमिक वारफेयर) अभियान का हिस्सा है।