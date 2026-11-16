{"_id":"6afa505704eeb80a1c0bcdb9","slug":"brain-implant-technology-helps-als-patient-speak-and-sing-again-using-ai-2026-11-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"ब्रेन इम्प्लांट तकनीक नई उम्मीद: आवाज खो चुके मरीज फिर बोलेंगे, गुनगुनाएंगे गाने भी; जानें कैसे मिली कामयाबी","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
ब्रेन इम्प्लांट तकनीक नई उम्मीद: आवाज खो चुके मरीज फिर बोलेंगे, गुनगुनाएंगे गाने भी; जानें कैसे मिली कामयाबी
कैरोलिन जॉनसन, द न्यूयॉर्क टाइम्स,वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 06:07 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन