हवा में 16 मिनट रहा चीन का इलेक्ट्रिक यात्री विमान: पहली मानव-संचालित उड़ान सफल; 300 किमी की रफ्तार

विज्ञापन

10 टन वजन ले जा सकेगा विमान

2400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकेगा

400 किमी दूरी तय करेगा एक बार चार्ज होने पर

विज्ञापन

विज्ञापन

चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी कॉमैक के मुताबिक, 10 टन अधिकतम टेकऑफ वजन वाले इस विमान को 2,400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान को कॉमैक ने चीन की बैटरी निर्माता कंपनी सीएटीएल, विवि और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर विकसित किया है। यह परीक्षण इलेक्ट्रिक विमानन को छोटे प्रायोगिक विमानों से आगे बढ़ाकर वाणिज्यिक यात्री परिवहन की ओर ले जाने में अहम माना जा रहा है।इस विमान ने 60.4 किमी की दूरी तय की और 16 मिनट 38 सेकंड तक हवा में रहा। इससे पहले इसके 19 परीक्षण हो चुके थे, लेकिन सभी मानवरहित थे। विमान ने इसी वर्ष 2 फरवरी को पहली बार बिना पायलट के स्वचालित उड़ान भरी थी।चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने इसके टाइप सर्टिफिकेट का आवेदन स्वीकार कर लिया है। अब सुरक्षा, तकनीकी प्रदर्शन और अन्य जरूरी प्रमाणन प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।स्लोवेनिया की कंपनी पिपिस्ट्रेल का दो सीटों वाला वेलिस इलेक्ट्रो दुनिया का पहला पूर्ण टाइप-सर्टिफाइड बैटरी चालित विमान है। इसका इस्तेमाल फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया समेत 30 से अधिक देशों में उड़ान प्रशिक्षण के लिए हो रहा है। हालांकि, ये छोटे प्रशिक्षण विमान हैं, यात्रियों को ले जाने वाले वाणिज्यिक विमान नहीं।वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बंगलूरू स्थित नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेट्रीज दो सीटों वाला इलेक्ट्रिक हंसा प्रशिक्षण विमान और चेन्नई की उबिफ्लाई टेक्नोलॉजीज तीन सीटों वाला ई-प्लेन ई200एक्स विकसित कर रही है।